Suomen ABB:n tuulimuuntajat Skotlannin rannikon tuulituotannon jättiprojektiin

ABB toimittaa korkean suorituskyvyn WindSTAR-tuulimuuntajat tuuliturbiineihin Moray East -merituulipuistoon Pohjanmerelle. 950 megawatin merituulipuisto tuottaa valmistuttuaan sähköä noin miljoonalle Ison-Britannian kotitaloudelle. Muuntajat valmistetaan ABB:n muuntajatehtaalla Vaasassa.

Muuntajat on tilannut turbiinitoimittaja MHI Vestas Offshore Wind. Moray East -tuulipuisto rakennetaan Pohjanmeren Moray Firth -lahteen, 22 kilometrin päähän Skotlannin rannikosta. Korkean suorituskyvyn muuntajat kasvattavat koko tuulipuiston energia- ja kustannustehokkuutta sekä ympäristöystävällisyyttä.

MHI Vestas toimittaa tuulipuistoon 100 tuuliturbiinia, joiden nimellisteho on 9,5 megawattia. Kuhunkin turbiiniin asennetaan ABB:n WindSTAR-muuntaja, joka nostaa sähkövirran jännitteen tuulimuuntajien korkeimpaan jänniteluokkaan, 66 kilovolttiin. Jännitettä nostamalla pienennetään häviöitä, joita syntyy aina, kun sähköä siirretään.

”Häviöiden pieneneminen lisää myös järjestelmien käyttöikää”, sanoo Transformers-liiketoimintalinjan johtaja Toni Koskinen ABB:ltä. Tuulipuistojen kustannustehokasta rakentamista tukee puolestaan se, että WindSTAR-muuntajat ovat myös erittäin kevyitä ja ulkomitoiltaan kompakteja.

”Kehitämme WindSTAR-muuntajia jatkuvasti tehokkaammiksi, keveämmiksi ja pienemmiksi. Samalla huomioimme asiakaskohtaiset vaatimukset kussakin projektissa”, Koskinen sanoo.

MHI Vestasin määrittelemä muuntajatyyppi on työllistänyt ABB:n tuotekehittäjiä ja muita asiantuntijoita useista eri toiminnoista jo kuukausien ajan Vaasan muuntajatehtaalla. Muuntajien tuotanto alkaa loppuvuodesta ja toimitukset ajoittuvat ensi vuoteen.

”Yksi avaintekijä menestyksellemme on, että voimme kehittää Vaasassa omia valmistusprosessejamme yhä sujuvammiksi samalla, kun kehitämme tuotteita.”

ABB toi WindSTAR-tuoteperheen muuntajat markkinoille vuonna 2013. Silloin muuntajat tuottivat 33 kilovoltin jännitteen. Sittemmin jännite on kaksinkertaistunut, mutta muuntajien koko edelleen pienentynyt.

Korkea jännite, kuten tuulimyllystä tuleva 66 kilovoltin jännite, mahdollistaa sen, että sähköä voidaan siirtää kustannustehokkaasti pitkiäkin matkoja. Kuitenkin ennen kuin sähköä voidaan toimittaa kuluttajille asti, jännite lasketaan kotitalouksiin sopivalle, turvalliselle tasolle. Tällaiseen suur- ja pienjännitteen ketjuun ABB on kehittänyt muuntajia jo 1890-luvulta alkaen alan edelläkävijänä. ABB:n innovaatioita ovat muun muassa maailman tehokkaimmat muuntajat niin tasa- kuin vaihtovirtaverkoissakin.

ABB on parantanut muuntajien tehokkuutta, turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä muun muassa materiaalivalinnoin. Esimerkiksi WindSTAR-muuntajissa käytetään biohajoavaa eristysnestettä, joka on sekä ympäristöystävällinen että paloturvallinen.

Lisätietoja: Toni Koskinen, p. 050 334 4517, toni.koskinen@fi.abb.com

