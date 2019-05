Suomen Akatemia myönsi rahoituksen hajottajamikrobien, akillesjänteen ja myyrien tutkimiseen

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta BTY on myöntänyt merkittävän rahoituksen kolmelle Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeelle.

Rahoituksen saivat professori Marja Tiirola nanomateriaaleja hajottavien mikrobien tutkimukseen, professori Taija Juutinen akillesjänteen kuntoutuksen tutkimukseen ja yliopistonlehtori Tapio Mappes radioaktiivisen säteilyn vaikutusten tutkimukseen.

Tutkimukset saivat yhteensä lähes 1,2 miljoonan euron rahoituksen seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Kaikkiaan toimikunta myönsi koko maahan rahoitusta 91 akatemiahankkeelle yhteensä noin 44,5 miljoonaa euroa.

Ympäristöstä uusia mikrobeja hajottamaan mikromuovia

Professori Marja Tiirola sai rahoituksen tutkimukseen, jossa etsitään vaikeasti hajoavien nanomateriaalien hajottajamikrobeja. Käytössä on kaksi jo kehitettyjä ja kaksi uutta radioisotooppeihin ja stabiili-isotooppeihin perustuvaa menetelmää.

Uusia hajottajamikrobeja etsitään humuspitoisista luonnonympäristöistä ja jätevesiprosesseista, joissa on runsaasti aromaattisia yhdisteitä. Mikrobeja etsitään myös jätevesien puhdistusprosesseista, joissa lietteen kierrätys on saattanut rikastaa hajottajamikrobeja.

”Tutkimuksessa kehitämme uusia isotooppi-menetelmiä mikromuovin ja hiilinanomateriaalien ympäristökohtalon selvittämiseen. Sen myötä voimme tehostaa nanomateriaalien hajoamista jätteitä ja jätevesiä käsittelevissä systeemeissä”, sanoo Marja Tiirola Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Rahoitus on lähes 500 000 euroa 2019-2023.

Tutkimuksesta keinoja akillesjänteen repeämien kuntouksen onnistumiseen

Professori Taija Juutiselle liikuntatieteellisestä tiedekunnasta myönnettiin rahoitusta noin 340 000 euroa neljän vuoden ajaksi. Juutisen tutkimus keskittyy akillesjänteen repeämien kuntoutuksen tutkimukseen.

Akillesjänteen repeämä on yksi yleisimpiä liikuntaharrastuksen aiheuttamia jännevammoja, joiden määrä on noussut viime vuosikymmenien aikana. Vamman hyvää paranemista ennustavista tekijöistä on kuitenkin hyvin vähän tietoa. Juutilaisen tutkimuksessa seurataan kuntoutettuja akillesjännepotilaita vuoden ajan ja selvitetään tekijöitä, jotka ennustavat hyvää toiminnallista lopputulosta.

Projektin tulosten perusteella on mahdollista rakentaa työkaluja sekä uudelleenvammautumisen riskin arvioimiseksi että ennustemalleja hyvälle toiminnalliselle palautumiselle. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hoidon ja kuntoutuksen interventioiden suunnittelussa.

Kertooko Tsernobylin metsämyyrien nälkiintyminen sopeutumisesta radioaktiiviseen säteilyyn?

Yliopistonlehtori Tapio Mappes sai rahoituksen eläimiin kohdistuneen radioaktiivisen säteilyn vaikutusten tutkimiseen. Tutkimuksessa selvitetään, miten radioaktiivinen säteily vaikuttaa metsämyyrien terveyteen, elinympäristöön ja edelleen niiden ravinnon määrään ja laatuun Tsernobylissä Ukrainassa.

”Alustavien tulosten perusteella tiedämme, että eläinten fysiologia kuten metabolianopeus ja ruuansulatus muuttuvat säteilyn seurauksena. Tämä näkyy metsämyyrissä nälkiintymisenä. Laajojen kenttäkokeiden avulla testaamme ovatko nämä muutokset pelkästään vahingollisia eläimille vai ovatko muutokset sopeumia säteily-ympäristöön”, kertoo Tapio Mappes bio- ja ympäristötieteiden laitokselta.

Rahoitus on 300 000 euroa vuosina 2019-2023.

