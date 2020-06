Suomen Akatemia tukee Jyväskylän yliopiston vahvaa koronavirustutkimusta –bakteeriofageista tai kalpaiini-entsyymin estäjistä voi löytyä hoito virusta vastaan

”Harvinaisten katastrofien pelkokerroin” vaikuttaa markkinoiden koronareagointiin 23.6.2020 08:00:00 EEST | Tutkimus

Osakemarkkinat ja makrotalous reagoivat voimakkaasti koronakriisin aiheuttamiin rajoitteisiin yhteiskunnassa ja taloudessa. Suuri merkitys näissä reaktioissa on kuitenkin tavassa, jolla keskuspankit ovat reagoineet kriiseihin vuoden 2008 globaalin finanssikriisin jälkeen. Tämä on aiheuttanut jopa osakekurssien lievää nousua aikana, jona reaalitalouden tulevaisuus on poikkeuksellisen epävarmaa.