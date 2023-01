Suomen Akatemialta 12 miljoonaa euroa vahvistamaan Oulun yliopiston tutkimuksen profiilialoja

Lihavuusepidemia koskettaa yhteiskuntaa laajasti – hoidon perustana tutkittu tieto 2.1.2023 05:02:00 EET | Tiedote

Suomessa on vähintään 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista, ja useampi kuin joka neljäs aikuinen on lihava. Myös nuorten lihavuus on jopa kolminkertaistunut 1980-luvulta. Pohjois-Suomen syntymäkohortteihin perustuvat tutkimukset ovat tuoneet entistä selvemmin esiin lihavuuden merkityksen sairauksien riskitekijänä. Tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet kakkostyypin diabeteksen merkkejä jo 16-vuotiailla.