Suomen aloite nosti Nuoret, rauha ja turvallisuus -agendan maailman suurimman nuorisojärjestön YMCA:n työn ytimeen

Maailmanlaajuinen nuorisojärjestö YMCA hyväksyi Suomen YMCA:n aloitteen edistää YK:n päätöslauselmaa 2250 jokaisessa 120 maassa, joissa YMCA toimii.

”YMCA on merkittävässä roolissa monen maan kansalaisyhteiskunnassa ja siten oivallisessa asemassa vaikuttamaan Nuoret, rauha ja turvallisuus -agendan kansalliseen toimeenpanoon”, Suomen YMCA:n pääsihteeri Juha Virtanen sanoo.

Suomen YMCA:n aloite hyväksyttiin YMCA:n Maailmanneuvoston kokouksessa 13.7.2018 Chiang Maissa. Maailmanneuvosto on nuorisojärjestön korkein päättävä toimielin.

Päätöslauselma ja sen nostaminen koko maailmanlaajuisen YMCA-liikkeen keskeiseksi työkaluksi tarjoaa virallisen viitekehyksen toiminnalle, jota YMCA:ssa jo toteutetaan nuorten parissa ympäri Suomea ja maailmaa.

”Kestäviä ja rauhanomaisia yhteiskuntia ei rakenneta ilman nuoria”, Virtanen korostaa.

Päätöslauselma sitoo kaikkia YK:n jäsenmaita. Ulkoministeri Timo Soini on ilmoittanut 26.huhtikuuta Suomen aloittavan päätöslauselman kansallisen toimeenpano-ohjelman valmistelun ensimmäisenä maana maailmassa. Suomessa päätöslauselmaan linkittyvät muun muassa sisäisen kokonaisturvallisuuden, syrjäytymisen ehkäisyn sekä kansallisen dialogin teemat.

Nuoret, rauha ja turvallisuus on YK:n turvallisuusneuvoston joulukuussa 2015 hyväksymä päätöslauselma numero 2250, joka alleviivaa nuorten merkitystä positiivisina toimijoina yhteiskunnassa. Päätöslauselma on saanut alkunsa suomalaisen järjestökentän aloitteesta. Suomen YMCA on mukana kansalaisjärjestöjen 2250-verkostossa, jonka tavoitteena on edistää päätöslauselman toimeenpanoa Suomessa.

LISÄTIEDOT:

Juha Virtanen

pääsihteeri

Suomen YMCA:n Liitto / Suomen NMKY:n Liitto ry.

040 5522 737

juha.virtanen@ymca.fi

Twitter: juhavirtanen_