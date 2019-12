Suomen ensimmäinen Courtyard by Marriott Tampere City -hotelli avaa ovensa Tampereella 7.1.2020

Jaa

Kansainvälisen tason hotelli Courtyard by Marriott Tampere City avaa ovensa tiistaina 7. tammikuuta 2020. Avautuva hotelli on Suomen ensimmäinen Courtyard by Marriott -hotelli sekä globaalin Marriott-hotelliketjun ensimmäinen täysin uusi hotellirakennus Suomessa. Hotelli sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa vain muutaman minuutin päässä rautatieasemasta ja Hämeenkadusta. Hotellista on suora yhteys kongressi- ja kulttuurikeskus Tampere-taloon. Courtyard Tampere Cityssä on 11 kerrosta, 229 huonetta, joista yksi on junior-sviitti, sekä 458 vuodepaikkaa.

Ulkokuva, Arkkitehtitoimisto ALA

Courtyard Tampere City onmaailman suurimman hotelliketjun Marriott Internationalin ensimmäinen Courtyard-hotelli Suomessa. Marriottilla on yli 7 400 hotellia ympäri maailmaa ja 30 hotellibrändiä. Uudessa kansainvälisen tason hotellissa Tampereellaon 229 modernia ja mukavuudentäyteistä huonetta, ravintola, cocktailbaari, työpisteitä aulassa sekä kuntosali. Ravintola tarjoilee kansainvälisiä klassikkoruokalajeja sekä modernin keittiön herkullisia makuja. Courtyard Tampere City sopii erinomaisesti liikematkailijoille. Hotelli sijaitsee Yliopistonkadun ja Kalevantien kulmauksessa Tampere-talon pääsisäänkäynnin vieressä. Sen läheisyydessä ovat Tampereen yliopisto sekä useat Tullin alueen toimistokeskittymät. – Globaalisti arvostetun Marriott-hotellin saaminen Suomeen ja Tampereelle on merkittävä vauhdittajakaupungin matkailulle ja tapahtumaelämälle. Hotellin ennakkomyynti on ollut vilkasta, ja uusi hotellibrändi Suomessa on saanut erittäin innostuneen vastaanoton, sanoo Courtyard by Marriott Tampere Cityn hotellinjohtaja Ville Virkki. Hotellin arkkitehtuurin tavoitteena on ollut, että se istuu luontevasti ympäristöön ja muodostaa luonnollisen kokonaisuuden viereisen Tampere-talon kanssa. Courtyard Tampere Cityn rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2018. Sen bruttopinta-ala on yli 8 000 neliötä. Hotellin suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto ALA ja rakennustöistä SRV Rakennus Oy. Maailman ensimmäinen Courtyard avattiin vuonna 1983 Atlantassa, Yhdysvalloissa. Courtyard kuuluu myös osaksi Marriott Bonvoy -kanta-asiakasohjelmaa, jolla on globaalisti 135 miljoonaa jäsentä. Suomessa ovat entuudestaan Marriott-ketjun hotellit Hotel St. George, Klaus K Hotel ja Hotel Katajanokka, jotka ovat liittyneet hotelliketjuun myöhemmin avaustensa jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Ulkokuva, Arkkitehtitoimisto ALA Lataa Aulatila, Arkkitehtitoimisto ALA Lataa Aulatila, Arkkitehtitoimisto ALA Lataa Hotellihuone, Arkkitehtitoimisto ALA Lataa