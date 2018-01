Suomen ensimmäinen hyönteis-näkkäri valmistui suomalaisesta kotisirkasta

Griinsect Oy on kesäkuussa 2017 perustettu uusi ruoka-alan start-up, joka valmistaa modernia suomalaista ruokaa maku edellä. Ensimmäinen tuotteemme on siemenkotisirkka- snack, jonka makumaailman rakentamiseen keittiömestarimme Jarmo Liimatainen on käyttänyt yli 500 tuntia.

Griinsectin ensimmäinen tuote on nimeltään Northern Forest "Cricket Cracker" (siemenkotisirkka-snack). Tuotteessa käytetään vain kotimaisia kotisirkkoja ja tuote valmistetaan Suomessa maku edellä.

Tällä hetkellä Griinsect Oy:n verkostoon kuuluu jo yli 10 hyönteistuottajaa määrän kasvaessa maanlaajuisesti, joka tekee meistä jo nyt Suomen suurimman kotimaisen hyönteisen ostajan.

Siemen-kotisirkka-snack on joka suhteessa parempi herkkupala



- erinomainen maku

- runsasproteiininen (21%)

- runsaskuituinen (9,7%)

- valmistettu gluteenittomista raaka-aineista

- 6-8% kotimaisia kotisirkkoja, joista osa kokonaisia

- uunissa paahdettu, ei uppopaistettu.

Hyönteiset ovat ekologinen proteiinin lähde

Eläinperäisen proteiinin tuotanto on suurin ympäristöä rasittava tekijä ruokateollisuudessa. Heinäsirkat ovat hyvä proteiinin lähde. Heinäsirkkojen proteiinissa on optimaalinen aminohappokoostumus ja lisäksi se on ekologisin eläinperäinen proteiinin lähde. Tutkimustietoon perustuen sirkan tuotanto on kaikilla mittareilla selkeästi vähemmän ympäristöä rasittavaa kuin naudan, porsaan tai broilerin lihan tuottaminen:

-Rehunkäytön tehokkuus (kg rehua /tuot. ruokakilo): Vedenkulutus (litroja/tuotettu proteiinikilo) Tuotannossa vapautuvat kasvihuonekaasut (g/kg) -Sirkat 2,1 -Sirkat 2000 -Sirkat 1,57 -Siipikarja 4,5 -Siipikarja 34 000 -Siipikarja 17,72 -Sika 9,1 -Sika 57 000 -Sika 1330 -Nauta 25 -Nauta 112 000 -Nauta 2850

(Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 76/2017)

Uskomme puhtaan suomalaisen ruoan kiinnostavuuteen maailmalla

Suomi on ensimmäisiä EU-maita, joka on hyväksynyt hyönteisten elintarvikekäytön. Suomi on täten harvinaisesti edelläkävijä uudessa ruoka-alan murroksessa muuhun Eurooppaan nähden, mikä avaa mahdollisuuden suomalaiselle hyönteisruoka-klusterille kehittyä muuta Eurooppaa nopeammin. Griinsect Oy:n tavoite on aloittaa suomalaisten sirkka- ja hyönteistuotteiden vienti ulkomaille markkinoiden avautuessa asteittain. Lähdemme liikkeelle kotimarkkinoilta Suomesta, jossa myynti aloitettu Ruohonjuuri ja Punnitse & Säästä -kaupoissa sekä FreshStop-kahviloissa.