Suomen ensimmäinen lääkekuljetus droonilla toteutettiin onnistuneesti

Suomen Apteekkariliitto ja Orion toteuttivat Suomen ensimmäisen lääkekuljetuksen robottilennokilla eli droonilla Helsingin Lauttasaaressa maanantaina 16.9.

Drooni kuljetti valikoiman itsehoitolääkkeitä Lauttiksen apteekilta Lauttasaaren Senioritalolle, jossa hoitohenkilökunta vastaanotti paketin.

─ Oli upeaa, että ensimmäinen lääkekuljetus droonilla onnistui hyvin! Suomalaiset apteekit haluavat olla edelläkävijöinä kehittämässä uusia, moderneja palveluja, kertoo Lauttiksen apteekin apteekkari Risto Holma.

─ Uusi palvelu hyödyttäisi esimerkiksi asiakkaita, joilla yllättävän avuntarpeen tai sairauden vuoksi on hankaluuksia päästä asioimaan apteekkiin. Erilaiset kuljetusratkaisut osana palvelua tuovat apteekin lähelle, Holma jatkaa.

Toimituksen toteutti AI-startup Third Space Auto.

─ Robottilennokit ovat nopeita. Kun niihin yhdistetään lentoautomaatiojärjestelmä, kuten AI.Pilot-teknologiaan perustuvan ByDrone, apteekit ja sairaalat voivat toimittaa lääkkeitä hetkessä avun tarvitsijoille. Esimerkiksi meidän käyttämämme lennokki lentää kilometrin minuutissa. Lennokkien kantama vaihtelee 10 kilometristä jopa 110 kilometriin. Tällaiset esittelytilaisuudet ovat todella tarpeen, koska niiden avulla lääketeollisuus ja viranomaiset voivat kannustaa logistiikka-alaa muuttamaan toimintatapojaan. Uskon, että parin vuoden kuluessa tällaiset järjestelmät otetaan käyttöön maaseudulla, saaristossa ja muilla vaikeapääsyisillä seuduilla, joilla niille on todella tarvetta, toteaa Third Space Auton perustaja Arshia Gratiot.

Maanantain demolento on osa yhteishanketta, jossa selvitettiin droonikuljetusten käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä lääkkeiden toimituksessa. Hanke toteutettiin tutkimus- ja kehitysyhteistyönä Aalto-yliopistossa poikkitieteellisesti eri alojen opiskelijoiden kanssa. Aalto-yliopiston tutkimusryhmät kartoittivat muun muassa droonikuljetusten palvelumuotoilua ja lainsäädäntöä.

Apteekkariliiton toiveena on, että droonikuljetukset voisivat olla arkipäivää tulevaisuudessa. Liitto on kehittänyt useiden vuosien ajan apteekkien digitaalisia palveluja. Yli 200 apteekkia on ottamassa lähitulevaisuudessa käyttöön uuden verkkopalvelualustan, johon on integroitu verkkoapteekki.

Orion on mukana yhteishankkeessa ainoana lääkeyhtiönä, ja haluaa yhdessä apteekkien kanssa mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja, joilla voidaan palvella asiakkaita entistä monipuolisemmin ja tarvelähtöisemmin. Suomalaiset ovat nopeita omaksumaan uusia sovelluksia ja moderneja palveluita, ja niiden käyttö yleistyy myös osana lääkehoitoa.

Lisätietoja:

Farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler, Apteekkariliitto

p. 050 543 0411, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi

Myyntijohtaja Sari Pesonen, Orionin Kaupalliset toiminnot, Suomi

p. 050 966 3641, sari.pesonen@orionpharma.com

Arshia Gratiot, Third Space Auto (in English):

p. +44 7500 014730, arshia@thirdspaceauto.com

Apteekkari Risto Holma, Lauttiksen apteekki

p. 0400 605 208, risto.holma@lauttasaarenapteekki.fi

Demolennon videomateriaalia sekä lisää kuvamateriaalia:

Järjestökoordinaattori Jenni Vartiainen, Apteekkariliitto

p. 045 7881 7046, jenni.vartiainen@apteekkariliitto.fi

Lisää apteekkiaiheisia julkaisuvapaita kuvituskuvia tiedotusvälineille kuvapankissamme: www.apteekkariliitto.fi > media > kuvapankki ja STT Info -uutishuoneessamme.

Suomen Apteekkariliitto ry (www.apteekkariliitto.fi) on yksityisiä apteekkeja edustava yhdistys. Apteekkariliitto kehittää eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkitoimintaa tukevia palveluita.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen.