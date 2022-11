Suomen ensimmäinen Prisma viettää syntymäpäiviään

− Kun kauppa avattiin viisikymmentä vuotta sitten, se oli todella suuri ja ihmeellinen asia Keski-Suomelle. Prisma on kasvanut ja muotoutunut asiakkaidemme rinnalla tähän päivään. On hienoa olla osa tätä historiallista tarinaa ja päästä juhlimaan kaupan taivalta asiakkaidemme kanssa. Moni asiakas onkin ollut mukana koko taipaleemme ajan. Lämpimästi tervetuloa juhlimaan tällä viikolla kanssamme, kannustaa Prisma Seppälän prismajohtaja Joonas Heiskanen.

Prisman tarina syntyi silloisen Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtajan Pekka Prättälän toimesta.Prättälä toi idean suuren automarketin rakentamisesta Amerikan matkaltaan tuliaisena. Prisman nousu keskelle Seppälän peltomaisemia sysäsi alueen rakentamisen vauhtiin. Tällä hetkellä Seppälä onkin merkittävä kaupan keskittymä Jyväskylässä.

− Prisman rakentaminen ei vaikuttanut positiivisesti pelkästään Seppälän alueen kasvuun, se nosti myös Keskimaan toiminnan ihan uudelle tasolle. Prisma-konsepti on kehittynyt runsaasti vuosien varrella. Toimintamallia on tehostettu, valikoima kasvaa koko ajan ja teknologian kehitys on tuonut omat muutoksensa. Prisma on edullinen perhemarket, josta saa kaikki kodin hankinnat yhdellä kauppamatkalla, tämä lupaus on pysynyt vuodesta toiseen, kertoo Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Suuren automarketin rakentaminen herätti runsaasti epäilyksiä ja ihmettelyä. Prisman avaaminen kuitenkin poisti epäilyt asiakkaiden mielistä ja ylitti kaikkien odotukset.

− Investointi oli rohkea ja vastoin monien epäilyksiä osoittautui oikeaksi päätökseksi. Juuri tuolloin autoistuminen yleistyi kovaa vauhtia, ja kuluttajat olivat valmiita kauppakulttuurin muutokseen. Olemme todella ylpeitä ja iloisia, että olemme voineet viitoittaa tietä muille Suomen Prismoille ja palvella asiakkaita suurella sydämellä kaikki nämä vuodet, jatkaa Määttä.

Tällä hetkellä Prismoja löytyy Suomesta 74, kaikkinensa 51 eri paikkakunnalta.

− Juhlimme Prismaamme asiakasomistajapäivillä, tarjouksilla, arvonnoilla ja yllätyksillä. Lauantaina perheen pienimmät huomioidaan omalla ohjelmallaan. Tarkemmat aikataulut ohjelmasta löytyvät keskimaa.fi/prisma50 verkkosivuiltamme, vinkkaa Heiskanen.

Asiakkaiden tarinoita 50 vuoden ajalta

Vanhojen työntekijöiden ja asiakkaiden tarinoita kerättiin menneenä kesänä. Muistot ovat naurattaneet, ilahduttaneet ja hämmästyttäneet – monenlaista mahtuu 50-vuotiaan kaupan ja sen asiakkaiden arkeen.

Asiakkaat ovat muistelleet muun muassa Prisman kuuluisaa limppua, hienoa punaista muovikassia, vuosien varrella olleita juhlallisuuksia, työntekijöitä, valinnan laajuutta ja yleensäkin avajaisiin liittyvää pöhinää. Tarinoita löydät keskimaa.fi/prisma50 verkkosivuilta.