Suomen ensimmäinen verkkoseikkailupuisto avataan heinäkuussa

Jaa

Suomalaiset saavat ensimmäisen oman verkkoseikkailupuistonsa heinäkuussa 2021. Puiston rakennustyöt Leppävaarassa alkoivat toukokuussa.

Verkkoseikkailupuistossa kiipeillään, pelataan ja leikitään kymmenen metrin korkeudella maanpinnasta. Seikkailupuiston putoamissuojana on turvaverkko, eli alueella voi seikkailla vapaasti ilman turvavaljaita.

Puisto rakentuu Leppävaaran urheilupuiston kalliolle ja sen alapuolelle pururadan kupeeseen, stadionin ja uimahallin läheisyyteen. Rakentaminen tehdään metsää säästäen. Rakentajat eivät käytä nostolaitteita, vaan roikkuvat puista turvavaijereissa. Rakennustyöt kestävät kolme viikkoa.

Verkkoseikkailupuistot ovat valtavan suosittuja Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomeen verkkopuistot eivät ole tätä ennen rantautuneet.

Leppävaaran puiston rakentaa ranskalainen Altus, joka on tehnyt yli 200 puistoa eri puolille maailmaa, esimerkiksi kaikki Euroopan suurimman seikkailupuistoyrityksen brittiläisen Go Ape -ketjun puistot, joita on kaikkiaan 34.

Unelma toteutuu viimein, kertoo yrittäjä Jari Saarhelo, joka on puuhannut verkkopuistoa jo puolitoista vuotta. Puisto työllistää seikkailupuisto Huipun kauden aikana huhtikuusta lokakuuhun kymmenisen seikkailuohjaajaa.