Suomen finanssialan konkari Paula Salonen on Finva Finanssikoulutuksen uusi johtaja

Paula Salonen vahvistaa Aalto University Executive Education -ryhmän (Aalto EE) yhteistyötä kasvavan ja monimuotoistuvan pohjoismaisen finanssisektorin kanssa aloittaessaan Finvan johtajana joulukuussa 2019. Finva Finanssikoulutus Oy siirtyi Aalto EE -ryhmän omistukseen pari vuotta sitten. Salonen on toiminut tämän ajan Aalto EE:n Senior Advisorina.



- Paula on alalla todella arvostettu, ja olen tavattoman iloinen, että saamme hänet nyt avaintiimiimme jo aiemmin tärkeästä neuvonantajaroolista. Haluamme rakentaa Finvasta finanssialan näkemysjohtajan, joka ammentaa Aalto-yliopiston vahvuuksista ja erityisosaamisista. Näen mahdollisuuden kasvupolkuun, josta myös asiakasmarkkina vahvasti hyötyy, kertoo Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice.

Paula Salosella on pitkä ura finanssialan ylimmissä johtotehtävissä varsinkin Sampo-ryhmässä ja IF:ssä. Näistä viimeisin on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtajuus vuosina 2013 – 2016. Juristin koulutuksen saanut Salonen on myös vahva koulutus- ja valmennusosaaja. Hänellä on laaja kokemus hallitustyöskentelystä rahoitus- ja vakuutusalalla. Tällä hetkellä hän toimii Vakuutustiedon kehittämissäätiön puheenjohtajana.

Finvan aiempi johtaja Katja Repo siirtyy toisen työnantajan palvelukseen.

Finva Finanssikoulutus Oy

Pekka Mattila

Toimitusjohtaja, professor of practice

Aalto University Executive Education Oy

Paula Salonen

Johtaja, Finva

Finva Finanssikoulutus Oy

Finva Finanssikoulutus Oy tarjoaa Suomen monipuolisinta finanssikoulutusta. Finvalla on useita alalle suunnattuja tutkintoja ja koulutusohjelmia sekä runsaasti ajankohtaista täsmäkoulutusta.

Finva toimii aktiivisesti finanssialan sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa ja osana Aalto University Executive Education -ryhmää pystymme palvelemaan finanssialaa monipuolisesti ja myös kansainvälisesti. Tavoitteenamme on olla finanssialan pohjoismainen osaamiskeskittymä.