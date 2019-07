Suomen hauskin insinööri viihdyttää juhlivia tekniikan ammattilaisia

Satavuotias Insinööriliitto rokkaa Ilosaaressa 10.7.2019 09:00:00 EEST | Tiedote

Juhlavuottaan viettävä Insinööriliitto on näkyvästi mukana perjantaina Joensuussa alkavassa Ilosaarirockissa. Liitto on rockfestivaalin yksi yhteistyökumppaneista. Insinööriliitolla on Laulurinteellä oma Ihastu insinööriin -oleskelualueensa, jossa voi muun muassa testata sopivuuttaan insinöörin puolisoksi.