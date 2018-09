Suomen historian suurin trukki-investointi Uudenkaupungin autotehtaalle

Toyota Material Handling Finland Oy (TMHFi) on Suomen johtava materiaalinkäsittely- ja sisälogistiikkaratkaisujen toimittaja. Toyotan tehtävänä on tuottaa palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joiden avulla voidaan kehittää sisälogistiikan tuottavuutta, sisälogistiikan prosesseja sekä varasto- ja logistiikkatiloja. Laajaa Toyota- ja BT-trukkien tuotevalikoimaa täydentävät Kalmar Light-sarjan trukit, monipuoliset jälkimarkkinointipalvelut, koulutuspalvelut, Toyota Racking Solutions -varastokalusteet, automaatioratkaisut ja Toyota I_Site – kalustonhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan johtaa sisälogistiikan tuottavuutta ja kustannuksia. Suomen yhtiön palveluksessa on 150 henkilöä ja liikevaihto on noin 50 miljoonaa euroa. TMHFi on ISO14001-sertifioitu Toyotan kestävän kehityksen strategian mukaisesti. Yritys kuuluu maailman suurimman trukkivalmistajan Toyota Industries Corporationin materiaalinkäsittelyliiketoiminnasta vastaavaan Toyota Material Handling Groupiin.