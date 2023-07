Suomen hodarimarkkinaan uusi, TV:stä tuttu tekijä

Ossi Lahtinen on rymistellyt Akseli Herlevin aisaparina ja toisena burgerimiehenä jo vuodesta 2018 maailman parasta hampurilaista ja muuta herkullista katuruokaa etsien. Herrat ovat tuoneet vauhdikkailta matkoiltaan suomalaisille tuliaisina reseptiikkaa ja ideoita, joista on saatu nauttia ravintoloissa kuin kotikeittiöissäkin. Herlevin keskittyessä Naughty BRGR -ravintoloissaan burgereihin ja DIF Döner -ketjussa kebabeihin, halusi Ossi Lahtinen toteuttaa unelmansa kansainväliset standardit täyttävästä hot dog -konseptista. Avukseen hän sai Herlevin lisäksi leipomoyhtiö Vaasanin, joka pilotoi Pups Hot Dogs and Fries -ravintolassa ensimmäistä kertaa Suomessa top cut -sämpylöitä.

”Olemme kiertäneet sarjamme kuvauksissa maailman parhaita hodariravintoloita ja ihmetelleet, miksi Suomessa ei kukaan vielä tee samaa. Makkara on kuitenkin kansallisruokaamme, joten ei tarvita paljoa mielikuvitusta tehdä siitä jotain ihan muuta kuin tähän mennessä on totuttu. Pilotoimme uudenlaisia Pups-hodareita ja mielestäni maailman parhaita ranskalaisia perunoita kolmella kesäfestivaalilla. Niiden jälkeen tuomme herkut Woltin kautta suuren yleisön nautittaviksi. Haemme myös sopivaa lokaatiota omalle hodariravintolalle Helsinkiin”, kertoo Pups Hot Dogs and Fries -yrittäjä Ossi Lahtinen.

Pups Hot Dogs and Fries

Lahtisen perustama ja konseptoima Pups erikoistuu hodareihin ja ranskanperunoihin. Hodarit on rakennettu päältä avautuviin sämpylöihin, mikä mahdollistaa täytteiden pysymisen sämpylän sisällä. Hodarien reseptiikassa Lahtista on auttanut Akseli Herlevi, joka on myös Ossin yhtiökumppani Pupsissa. Gourmet-luokan hodarien lisäksi Pupsin erikoisuus on ranskalaiset perunat, jotka Ossi maustaa viinietikalla. Kaiken kruunaa oma nimikkokastike, jonka makumaailman Lahtinen on kerännyt Burgerimiehet-reissultaan Amerikasta.

”Kuten todennäköisesti kaikki gastronomiasta vähänkään ymmärtävät, olen haaveillut omasta ravintolastani jo pitkään. Olen kiitollinen kumppaneilleni, että se on nyt mahdollista. Aloitamme foodtruck-periaatteella Tuska-, Tikkurila- ja Blockfest -festareilta ja keräämme samalla palautetta asiakkailta. Pilvikeittiöiden lisäksi työn alla on myös kivijalkaravintola Helsingin ydinkeskustaan, jossa hyvin visuaalinen Pups pääsee oikeuksiinsa. Mikäli tuote toimii, uskon että hodareilla voi tehdä burgerit myös vähittäiskaupassa, eli konseptoida sämpylät, makkarat ja soosimme fanien kotikeittiöitä varten”, iloitsee hodarimies Ossi Lahtinen.

Hodari auki päältä vai sivulta?

Päältä leikattavat hodarisämpylät juontavat juurensa 1940-luvulle ja Yhdysvaltain koillisrannikon New Englandiin, eli Bostonin alueelle ja siellä suosittuihin lobster roll -hummerihodareihin. Päältä avautuva sämpylä on helpompi täyttää ja täytteet myös pysyvät paremmin sisällä.

"Yleisesti tunnetut sivusta leikatut sämpylät yleistyivät 50-luvulla, kun sämpylöitä ryhdyttiin leipomaan koneellisesti. Sivuleikkaus oli helpompi ja edullisempi tehdä liukuhihnalla aivan kuten hampurilaissämpylöillekin”, taustoittaa Ossi Lahtinen.

Sämpylän päältä tehty leikkaus tuo annokseen näyttävyyttä ja mahdollisuuden runsaampiin täytteisiin.

”Päältä leikattava sopii paremmin myös lautaselle aseteltavaksi ja haarukalla sekä veitsellä syötäväksi. Sen voi ladata täyteen ja ylikin, ja silti se näyttää herkulliselta. Uskomme, että hodareille tulee tapahtumaan burgereiden kaltainen premiumisaatio, jolloin hodarit löytävät myös tiensä ravintoloiden ruokalistoille. Silloin topcut-sämpylä on paras vaihtoehto”, kertoo Akseli Herlevi ja lupaa: "Pups on jotain ihan muuta kuin mitä huoltoasemilla ja kioskeissa on totuttu syömään. Sämpylät ja makkarat höyrytetään, ja annos täytteineen on kaikin puolin tuore."

Syksyllä myös Woltin kautta toimivat Pups Hot Dogs and Fries -pilviravintolat tulevat hyödyntämään Naughty BRGR -ravintoloiden keittiöosaamista.