Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnitteleman Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnittelemaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta.

Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km 2 .

. Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolelle laajennusosalle, jolloin yhteispinta-ala on noin 135 km2.

Ympäristövaikutuksia syntyy erityisesti vesiympäristöön, lintuihin ja maisemaan

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että hankkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat vaikutukset vesiympäristöön, lintuihin ja maisemaan. Merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheutuu erityisesti maisemavaikutusten takia välillisesti myös asutukseen, loma-asutukseen ja virkistyskäyttöön. Vaihtoehdolla VE1 on useimpien vaikutustyyppien osalta vähemmän vaikutuksia kuin hieman laajemmalla ja enemmän tuulivoimaloita sisältävällä vaihtoehdolla VE2. Vaikka suurta eroa ei vaihtoehtojen välillä olekaan tunnistettu, yhteysviranomaisen arvioi vaihtoehdon VE1 toteuttamiskelpoisuudeltaan suositeltavammaksi vaihtoehdoksi.

Laajennushankkeen laaja-alaiset maisemalliset vaikutukset aiheutuvat läheisille meri- ja ranta-alueille, joista avautuu suoria näkymiä tuulipuiston suuntaan. Linnustovaikutukset kohdistuvat hankealueen kautta kulkevien päämuuttoreittien muuttolinnuille, mutta myös alueen matalikoille kerääntyvälle ruokaileville vesilinnuille. Vesiympäristöön kohdistuu merkittävä rakentamisesta johtuva samentumisen ja meren pohjan muutosten riski. Merenpohjan laatuun, virtausolosuhteisiin, kiintoaineksen kulkeutumisominaisuuksiin ja suojeltavien luontoarvojen esiintymiseen liittyy epävarmuustekijöitä, jotka on jatkosuunnittelussa selvitettävä tarkemmin. Rakentamistoimenpiteet voivat vaikuttaa kielteisesti myös kalojen elinympäristöön, lisääntymiseen ja käyttäytymiseen ja haitata kalastusta.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavaa, jonka laatiminen on käynnissä. Lisäksi tuulivoimaloiden, mahdollisen sähköaseman ja kaapeleiden rakentaminen sekä ruoppausmassojen meriläjitys vaatii vesilain mukaisen luvan, jossa arvioidaan tarkemmin toiminnan vaikutukset vesiympäristölle.

Yhteysviranomainen arvioi, että hankkeen selkeimmät ympäristönsuojelun kannalta toteuttamiskelpoisuutta rajoittavat tekijät on tuotu esiin luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta Natura-vaikutusten arvioinnista annetuissa viranomaislausunnoissa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö ja Metsähallitus ovat esittäneet, että muuttolintujen vapaan muuttoreitin turvaamiseksi nykyisen tuulivoimapuiston ja laajennushankkeen tuulivoimaloiden väliin jätetään 3 km leveä vapaa lentokäytävä. Lisäksi tärkeimmät matalikot on säilytettävä rakentamattomina, koska ne voivat olla Natura-alueella pesivien lintujen ruokailualueita ja vaikuttavat sijoittuvan osin samalle alueelle. Merikaapelin rakentaminen Gummandooran saariston Natura-alueen läpi ei ole mahdollinen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonsuojeluyksikön Natura-lausunnossa on YVA-selostuksessa esitettyjen tietojen perusteella arvioitu, että hanke voitaisiin toteuttaa vain vaihtoehdon VE1 mukaan lausunnossa esitetyin lieventävin toimenpitein ja meriläjityksestä tulisi luopua. Tällä hetkellä ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuulivoimapuistohankkeella voisi olla suunnitelman toteutuessa merkittävästi haitallisia vaikutuksia Gummandooran saariston Natura-alueen linnustoon sekä luontotyyppeihin ”hiekkasärkät” ja ”riutat”, koska voimaloiden, läjitysalueiden ja infran tarkkoja paikkoja ei ole esitetty ja luontotyyppien esiintyminen perustuu suurelta osin mallinnuksiin. Varsinais-Suomen ELY-keskus voi antaa kuitenkin asiasta uuden Natura-lausunnon, kun suunnitelmat ovat tarkentuneet ja riittävät inventoinnit ja selvitykset on tehty.

Myös liikenne- ja viestintävirasto Traficom on esittänyt reunaehtoja yksittäisten tuulivoimaloiden sijoittumiselle, koska hankealue on väylien ja alusten liikennöintialueiden välittömässä läheisyydessä.

YVA-selostuksesta annettiin yhteysviranomaiselle 20 lausuntoa ja 4 mielipidettä, joista yhdessä mielipiteessä oli 128 allekirjoittajaa.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA.





Lisätietoja:

Sanna-Liisa Suojasto, puh. 0295 022 946