Suomen ja Norjan ulkoministerit paljastivat Norjan virallisen lahjan 100-vuotiaalle Suomelle

Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Søreide ja Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto paljastivat tänään norjalaisen taiteilijan Børre Sæthren taideteoksen ΔT (Delta T) Hanasaaren Kuvapuistossa Espoossa.

Taideteos, jonka lahjoituspäätös tehtiin vuonna 2017, on Norjan virallinen lahja Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Taiteilijan valitsi Kuvapuiston kuraattori Maaretta Jaukkuri.

Norjan ulkoministeri Ine Eriksen Søreide korostaa kaikkea, mikä on yhteistä Suomelle ja Norjalle.

”Sekä Suomi että Norja ovat itsenäisyytensä vuosina kokeneet taloudellista menestystä, tasa-arvoistumista ja tiiviimpää integraatiota. Nyt seisomme rinta rinnan taistelussa avoimen, vapaan ja demokraattisen maailman puolesta. Myös metsä on meille yhteinen asia, ja tämä installaatio männyn latvassa symboloi nimenomaan sitä”, toteaa ulkoministeri Ine Eriksen Søreide.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto on kiitollinen Norjan lahjasta.

”Haluan kiittää Norjaa upeasta lahjasta, ja kiitos kuuluu myös Hanasaarelle, jolla oli mahdollisuus sijoittaa teos Kuvapuistoonsa. Børre Sæthren teos on vahva, korkealentoinen ja rohkea”, totesi ulkoministeri Pekka Haavisto.

Taiteilija Børre Sæthre itse välttelee teostensa selittämistä. Sen sijaan hän haluaa jättää tulkinnan ja kokemuksen katsojalle. Hän kuitenkin kertoo, että taideteoksen muoto assosioituu kehitykseen ja viestintään sekä ihmisen haluun tutkia tuntematonta.

”Pidän ajatuksesta alastomasta, hohtavasta deltan muodosta, joka on laskeutunut puun latvukseen, aivan kuin se olisi tullut taivaasta. Se leijuu siinä ja lähettää signaalin takaisin kotiinsa ulkoavaruuteen. Kyseessä on abstrakti runollinen viestintäsignaali, joka ehkä tavoittaa vastaanottajan tai ehkä ei. Kuin tähti, jonka valo matkaa ajassa ja näkyy, vaikka itse tähti on sammunut jo kauan sitten”, sanoo Børre Sæthre.

Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman on erittäin iloinen ja kiitollinen siitä, että Norjan virallinen lahja Suomelle sijoitettiin Hanasaareen.

”Kuvapuistossamme on jo Ruotsin 100-vuotislahja Suomelle ja useita muita korkealuokkaisia pohjoismaisia teoksia, mutta tämä on puiston ensimmäinen norjalainen taideteos. Toivotamme kaikki tervetulleeksi vierailulle Kuvapuistoon ihailemaan yhteistä taidetta”, toteaa Gunvor Kronman.

