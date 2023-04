Suomen joukkue salibandyn U19-miesten MM-turnaukseen on nimetty

– Meillä on hyvä ikäluokka ja verrattuna edelliseen MM-joukkueeseen todella laaja määrä hyviä pelaajia, mikä teki joukkueen valitsemisesta entistäkin vaikeampaa, Suomen päävalmentaja Jarmo Härmä taustoittaa.

– Seurat ovat pystyneet synnyttämään MAAJOUKKUETIEn avulla paljon pelitaitavia pelaajia, joista moni onkin jo näyttänyt osaamistaan aina F-liigaa ja Inssi-Divaria myöten. Aikanaan sitten nähdään, ketkä vielä puhkeavat kukkaan niin, että etenevät miesten maajoukkueeseenkin saakka.

Viimeksi kuluneisiin neljään maajoukkuevuoteen mahtuu toiminnan ääripäitä.

– Voisi neljän vuoden perspektiivillä sanoa, että näistä ensimmäinen ja viimeinen vuosi ovat olleet mahtavia, kun taas kaksi vuotta siinä välissä olivat tunnetusta syystä poikkeusolojen takia vaikeita. Viimeksi kulunut vuosi on ollut fantastinen, kun on taas päästy toimimaan ja pelaamaan paljon. Jospa se toisi viimeisen terävyyden myös niihin viimeisiin kahteen minuuttiin, voisi viime MM-finaalia muistellen sanoa, päävalmentaja kertoo.

Viime MM-turnauksen jälkeen Suomen U19-miehet ovat pelanneet 12 ottelua. Ruotsia vastaan on tullut kolme voittoa ja tappio, Tšekkiä vastaan kaksi voittoa ja tappio, Sveitsiä vastaan kaksi voittoa ja tappio. Vuonna 2023 joukkue on pelannut helmikuun Puolan-turnauksessa, jossa tuli selvät voitot Slovakiasta ja Saksasta mutta häviöt Tšekille 4-10 ja Sveitsille 2-3.

– Ollaan pärjätty tosi hyvin nämä kaksi vuotta ja tulokset olleet hyviä, kun on viety muun muassa kaksi EFT-turnausta. Viime leiri oli kuitenkin tuloksellisesti huonompi, ja on hyvä muistaa, että myös kilpailijat ovat koko ajan ottaneet isoja steppejä eteenpäin eli nöyrin mielin lähdetään kisoihin. Ennakkosuosikin viitan heittäisin Gabriel Kohosen tähdittämälle Ruotsille, jolla varmasti on myös kovat paineet, koska heidän edellisestä mestaruudestaan on jo kauan. Me olemme kuitenkin turnauksen paras ryhmä nimenomaan joukkueena, Jarmo Härmä naulaa.

MM-turnauksen alkuun on nyt enää runsaat kolme viikkoa ja valmistautuminen loppusuoralla.

– Meillä oli juuri 40 kisaehdokkaan kanssa kolme Teams-palaveria, ja nyt kokoonnutaan kisaryhmän kanssa viikoittain etänä käsitellen niin peliä kuin kentän ulkopuolista valmistautumistakin. Ruotsiin matkustetaan 21.4., ja siellä harjoitellaan pienen viimeistelyleirin merkeissä. Maanantaina 24. päivä sitten siirrytään lautalla Tanskan puolelle. Tiedämme jo, että osaamme pelata, ja loppusuora on ryhmäytymistä ja katseen pitämistä kirkkaana kohti tavoitetta, Jarmo Härmä linjaa.

Nuorten maailmanmestaruudesta on pelattu vuodesta 2001 alkaen 11 kertaa, ja Suomi on ollut joka kerta mitaleilla. Kaikkiaan Suomi on voittanut neljä MM-kultaa, kolme hopeaa ja neljä pronssia. Vuosina 2015 ja 2017 Suomi voitti kaksi perättäistä maailmanmestaruutta. Sen jälkeen on tullut 2019 Kanadan Halifaxissa pronssia ja 2021 Tšekin Brnossa hopeaa.

MM-kisojen lohkot:

Lohko A: Tšekki, Suomi, Latvia ja Puola

Lohko B: Ruotsi, Sveitsi, Saksa ja Slovakia

Lohko C: Tanska, Viro, Itävalta ja Yhdysvallat

Lohko D: Norja, Slovenia, Australia ja Singapore

Suomen ottelut alkusarjassa, välierät ja mitalipelit:

Ke 26.4. klo 14.30 Latvia–Suomi

To 27.4. klo 14.00 Tšekki–Suomi

Pe 28.4. klo 14.00 Suomi–Puola

La 29.4. klo 14.00 Välierä A1–B2

La 29.4. klo 17.00 Välierä B1–A2

Su 30.4. klo 14.00 Pronssiottelu

Su 30.4. klo 17.00 Loppuottelu

