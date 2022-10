Suomen kansallismuseon syyslomavinkit: kekrijuhla, Leikin aika, opastettuja kierroksia ja keskiajan käsityöläisiä

Hämeen linnassa järjestetään myös lastenopastuksia, joilla mennään leikin ja tarinoiden kautta seikkailumatkalle 1500-luvun alkuun. Kierrokset on tarkoitettu noin 4–10-vuotiaille, ja ne sisältyvät pääsymaksun hintaan. Opastukselle lähdetään 18.10. klo 10.30 ja 11.30 sekä 20.10. klo 10.30. ja 11.30. Lue lisää

Olavinlinnan kekrijuhlassa poltetaan aito kekripukki – opastettuja kierroksia lapsille ja aikuisille

Olavinlinnassa juhlitaan 22. lokakuuta kekriä keskiajan hengessä. Juhlan kohokohtana nähdään olkisen kekripukin poltto. Pääsymaksuun sisältyvillä opastetuilla kierroksilla kiivetään linnan torneihin, lisäksi päivän aikana voi kokeilla taitoja keppihevosturnajaisissa, sonnustautua keskiaikaiseen asuun ja seurata keskiaikaista käsityötaitoa. Vesiportin bastionista voi ostaa mukaansa sadonkorjuutuotteita. Lue lisää kekrijuhlasta.

Olavinlinnassa on lisäksi lapsille sopivia opastettuja kierroksia. Olavinlinnan syystarinat sisältävät koko perheelle sopivia kertomuksia linnan arjesta ja siellä asuneista eläimistä. Tutuksi tulevat myös vanki Mitzlöfin pakoyritykset. Syysloman aikana opastuksia on viisi: 18.10., 20.10., 25.10. ja 27.10. Lue lisää lastenkierroksista.

Syyslomalla Olavinlinnassa on lisäksi mahdollista osallistua kierrokselle, jonka tarinat eivät kuitenkaan sovellu alle 18-vuotiaiden korville. K18 Pimeä kierros sisältää Olavinlinnan historiaan kätkeytyviä tarinoita. Yksi näistä on luutnantin puoliso Sara Ursinuksentyttären traaginen kohtalo. Pimeällä kierroksella kuullaan myös, kuka linnan isännistä poikkesi raskaalla tavalla hyveen polulta. Lue lisää.

Olavinlinnassa on lisäksi kaiken ikäisille soveltuvia opastettuja kierroksia. Opastetuilla kierroksilla pääsee kiipeämään myös linnan torneihin. Opastukset sisältyvät aina sisäänpääsyn hintaan.

Suomen merimuseossa jahdataan Ruotsinsalmen aarretta ja lähdetään Laivakoira Vellun tassunjäljille

Syyslomaa viettävät pääsevät Suomen merimuseossa opastettujen kierrosten lisäksi seuraamaan riemukasta lastenesitystä.

Ruotsinsalmen aarre on lastenesitys, jossa upseerismies Kalle on löytänyt salaperäisen aarrekartan ja pyytää lapsia mukaan seikkailuun. Esityskertoja on kolme: 22.10., 25.10. ja 27.10. klo 12. Lisätietoja.

Laivakoira Vellun tassunjäljille puolestaan on lapsille sopiva opaskierros, jossa seurataan Vellun jättämiä jälkiä Suomen merimuseon päänäyttelyssä. Syyslomalaiset pääsevät Vellun jalanjäljille 18.10. ja 20.10. klo 12. Lue lisää.

Alle 18-vuotiaat pääsevät Suomen merimuseoon ja sen tapahtumiin aina ilmaiseksi.

Kansallismuseo avaa lapsille uuden tilan, jossa saa leikkiä, tutkia ja oleskella

Kansallismuseo avaa pienimmille kävijöille uuden tilan, Leikin ajan. Leikin aika on jatkossa avoinna aina museon ollessa auki, mutta avajaisviikkoa juhlitaan sopivasti syyslomalla tiistaista 18. lokakuuta alkaen.

Leikin aika antaa noin 3–10-vuotialle lapsille mahdollisuuden kokeilla ja oppia historiaa leikin kautta. Lapset saavat kokeilla keskiajan elämää muun muassa rakentamalla linnanmuuria, kalistelemalla puumiekkoja, kapuamalla hevosen selkään ja tutkimalla merta.

Lisäksi avajaisviikon 18.–23.10. aikana lapset voivat päivittäin klo 14–16 pelata virtuaalitodellisuuspeliä ja astua 1500-luvulla vaikuttaneen mahtinaisen, Hämeen linnan päällikön Ingeborg Tottin saappaisiin. Jatkossa virtuaalipeliä pääsee pelaamaan aina lauantaisin ja sunnuntaisin klo 14–16.

Leikin ajan ja virtuaalitodellisuuspelin lisäksi Kansallismuseossa on muutakin ohjelmaa syyslomaa viettäville.

Kansallismuseon aikamatkaajat -opastuksella peruutetaan nykypäivästä kohti historiaa, ja lapset pääsevät itse kokeilemaan oppaan johdolla, millaisia taitoja lapset tarvitsivat ennen vanhaan. Opastus on tarkoitettu noin 3–8-vuotiaille. Lapset voivat osallistua kierrokselle yhdessä aikuisen seurassa. Opastukset sisältyvät Kansallismuseossa aina pääsymaksun hintaan. Alle 18-vuotiaille sisäänpääsy on ilmainen. Lue lisää Kansallismuseon syyslomaohjelmasta.