Suomen kaukaloiden kaikkien aikojen ulkomaalaisvahvistus Éric Perrin saapuu Suomeen – Lasse Lindqvistin uutuuskirja kertoo rakastetun jääkiekkoilijan koko henkeäsalpaavan tarinan

Eva Reenpää Kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtajaksi 30.9.2022 10:00:10 EEST | Tiedote

Eva Reenpää (KTM) on nimitetty Kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtajaksi 1.1.2023 alkaen. Eva Reenpää on työskennellyt Otavan tietokirjojen kustannusjohtajana vuodesta 2016 asti. Hän on toiminut myös Otava Oy:n hallituksen jäsenenä ja Otavan Kirjasäätiön hallituksen puheenjohtajana. Otavaa menestyksellisesti 13 vuoden ajan johtanut Pasi Vainio jatkaa toimitusjohtajana 31.12.2022 asti ja sen jälkeen uuden toimitusjohtajan ja liiketoiminnan tukena vuoden 2023 loppuun asti. ”Eva Reenpäässä yhdistyvät Otavan liiketoiminnan vahva osaaminen sekä ihmisläheinen johtamistyyli. Eva tuntee erinomaisesti kirjailijat, henkilöstön ja koko alan”, sanoo Otava-konsernin toimitusjohtaja Alexander Lindholm. ”Otava on suomalaisena kirjankustantajana edistänyt kirjallisuutta ja oppimista yli 130 vuoden ajan. Olen sitoutunut ja innostunut jatkamaan hienoa työtä, jota edeltäjäni ovat tehneet osaavien otavalaisten ja loistavien kirjailijoiden kanssa", Eva Reenpää kertoo. ”Olen saanut elää unelmaani kustan