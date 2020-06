Suomen kaunein opiskelijakoti löytyy Turusta – kunniamaininta Vaasaan

Lotta Storbackan Turussa sijaitseva koti on valittu Suomen kauneimmaksi opiskelijakodiksi opiskelija-asuntoyhteisöjen järjestämässä kilpailussa. Tuomariston vakuutti varma ja kekseliäs sisustusote, jolla tavanomaisesta opiskelija-asunnosta on loihdittu mielenkiintoinen, mutta harmoninen koti.

”Voittajatyön välittämä tunnelma on elämänmakuinen ja kodikas, silti rehevää kokonaisuutta leimaa tarkka ja esteettinen harkinta. Eri aikakausien kalusteet, kekseliäät huoneentaulut ja herkulliset väriyhdistelmät muodostavat kollaasinomaisen ja harmonisen tilakudelman,” tuomariston jäsen ja Aalto-yliopiston tilasuunnittelun professori Pentti Kareoja luonnehtii.

”Lopputulos todistaa, että viihtyisä opiskelija-asuminen ei ole välttämättä kiinni suurista investoinneista tai runsaista neliöistä, vaan mielikuvituksesta sekä halusta tuoda arkeen ripaus jatkuvaa juhlan tuntua.”

Voittaja otti tuomariston valinnan ilolla vastaan: "Oli kiva kuulla, että tuomaristo huomasi ja arvosti sisustusideologiaani! Laitan paljon aikaa kotiini; minulle on tärkeää, että kotini tuntuu juuri minun kodiltani. Kodissani persoonallisuuteni heijastaa estetiikkaani. Kotini neliömetrit ovat ainoa paikka maailmassa, jossa minulla on edes hieman kontrollia – siksi olen tietoisesti tehnyt sen omaksi paikakseni. Ulkona voi olla kaaos, sisäisesti voi olla kaaos – mutta pyrin siihen, että kotini on harmoninen paikka, jossa saan ladata energiaa ilman vaatimuksia,” Storbacka kuvailee.

Kunniamaininta Vaasaan – upea hirsitalokoti

Kaikki opiskelija-asunnot eivät vastaa yleistä mielikuvaa. Opiskelija-asuntojen joukossa on poikkeuksellisia helmiä, kuten vanhoja hirsitaloja tai asunnoiksi muutettuja tehdasrakennuksia. Taitavan sisustajan käsissä niistä syntyy upeita opiskelijakoteja. Näitä on vaikea verrata koteihin, joissa – voittajakodin tavoin – on sisustuksella luotu henkeäsalpaavan kaunis koti sinällään tavanomaiseen asuntoon.

Tästä syystä tuomariston oli vaikea valita yhtä voittajaa kilpailun 141 osallistujan joukosta. Siksi tuomaristo halusi palkita kunniamaininnalla opiskelijakodin, joka oli varmoin ottein sisustettu poikkeuksellisen kauniiseen tilaan. Kunniamaininnan sai Oskari Kaskisen ja Miikka Soonin Vaasassa sijaitseva näyttävä hirsitalokoti.

”Kilpailu alleviivaa, kuinka kapeita mielikuvat opiskelija-asunnoista ovat todellisuuteen verrattuna. Opiskelija-asunnot ovat muutakin kuin pieniä kerrostaloasuntoja ja moni opiskelija panostaa valtavasti kotinsa viihtyisyyteen,” tuomariston sihteerinä toiminut Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu huomauttaa. ”Opiskelija-asunnot ovat opiskelijoiden kauniita koteja.”

Kilpailussa etsittiin kauneinta opiskelijakotia

Suomen kaunein opiskelijakoti on opiskelija-asuntoyhteisöjen ja Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n järjestämä kilpailu, jossa etsittiin kauneinta kotia opiskelija-asuntojen asukkaiden joukosta. Kilpailu koostui paikalliskilpailuista, joiden voittaja valittiin yleisöäänestyksellä, sekä valtakunnallisesta kilpailusta, jonka voittajan valitsi asiantuntijoista koostuva tuomaristo. Kilpailuun otti osaa 141 opiskelijakotia eri puolilta Suomea.

Lisätietoja:

Lauri Lehtoruusu

Toiminnanjohtaja

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

050 5737125

lauri.lehtoruusu@rakli.fi

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry on opiskelija-asuntoyhteisöjen valtakunnallinen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SOA:n jäseninä on 22 opiskelija-asuntoyhteisöä sekä opiskelijajärjestöt Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK. Jäseninä olevat opiskelija-asuntoyhteisöt toimivat tärkeimmillä opiskelupaikkakunnilla ja ne omistavat yhteensä noin 45 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 70 000 opiskelijaa. Opiskelija-asuntoyhteisöt ovat yleishyödyllisiä toimijoita, joko säätiöitä, kaupunkien omistamia yhtiöitä, ylioppilaskuntia tai yhdistyksiä. SOA:n jäsenyhteisöjen tavoitteena on tarjota opiskelijoiden toiveita ja tarpeita vastaavia asuntoja kohtuulliseen hintaan.