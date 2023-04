Suomen Kennelliiton kaveri- ja lukukoirat kohtasivat viime vuonna yli 205 000 ihmistä

Hännät heiluvat Lempäälässä aprillipäivänä 29.3.2023 16:01:30 EEST | Tiedote

Kennelliiton Nuoret järjestää 1. huhtikuuta Lempäälän Ideaparkissa lapsille ja nuorille suunnatun Go Hau! -koiratapahtuman. Maksuttomassa tapahtumassa on luvassa muun muassa koiraharrastusesittelyjä, vauhdikkaita aktiviteetteja ja lasten oma lelukoirakilpailu. Ohjelmaa on luvassa kello 10–16.