Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL on julkistanut vuoden parhaiden finalistit

Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n markkinatiedote ja -ennuste loppuvuodelle 2020 29.9.2020 06:30:00 EEST | Uutinen

Korona muutti markkinoita mutta kauppa käy Suomen suurin asunto- ja kiinteistökaupan toimija SKVL on uusimman jäsenkyselyn perusteella laatinut loppuvuoden ennusteen ja tilannekatsauksen markkinoihin. Markkinat ovat muuttuneet merkittävästi koronaa edeltävästä ajasta ja eri alueiden erot ovat suuria kysynnässä ja tarjonnassa. 75 % välittäjistä raportoi asunto- ja kiinteistökaupan palanneen tai ylittäneen koronaa edeltävän määrän. 85 % raportoi, että syksyn ”toinen aalto” ei ole tai on vain vähän vaikuttanut asunto- tai kiinteistökauppaan. ”Markkinoilla on edelleen kevään jälkeistä patoutunutta kysyntää, joka ei ole täyttynyt myyjien varovaisuuden vuoksi. Silti hyvin monet SKVL:n jäsenyritykset ovat tehneet selvästi normaalia enemmän kauppaa tänä vuonna. Lähes 500 SKVL:n jäsenyrityksen toimipistettä, joissa työskentelee yli 1600 välittäjää, on tänä vuonna tehnyt jo yli 24000 asunto- ja kiinteistökauppaa”, iloitsee Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Alkusyksy