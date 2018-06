Suomen Kiinteistönvälittäjien markkinaennuste julkistetaan ti 12.6. klo 6.30

Suomen Kiinteistönvälittäjien markkinaennuste lomakaudelle 2017 7.6.2017 06:00 | Tiedote

Suomen Kiinteistönvälittäjät (SKVL) ovat koonneet yli 1200 välittäjänsä joukosta neljännesvuosittaisen ennusteensa. Markkinoilla on nyt tasaisen positiivinen vire ja talousennusteiden yhä kohoava luottamus tukee asuntokauppaa. Asunnon vaihtoa suunnittelevan on nyt hyvä olla ajoissa liikkeellä, sillä kiinnostavimmat kohteet myydään nopeasti, kun hinta on kohdallaan. ”Jo vuoden 2016 kesä osoitti, että lomaa käytetään nykyään asunnon etsintään ja kauppamäärät eivät laske merkittävästi kesän aikana”, kertoo Suomen kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.