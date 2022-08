Suomen Kovabetonin Nastolan tehdas lopetti maakaasun käytön

Suomen Kovabetoni on turkulainen perheyhtiö, jolla on kaksi tehdasta Turussa ja Nastolassa. Kovabetoni on perustettu 1994. Kovabetoni osti 2019 vuonna Nastolan runkoelementtitehtaan Turun elementtitehtaan rinnalle, jonka avulla Kovabetoni pystyy tarjoamaan entistä isompia kokonaistoimituksia avaimet käteen-periaatteella Etelä-Suomessa. Kovabetonin on kasvanut viime vuodet liikevaihdon ollessa 18 Meur ja yritys työllistää Turussa sekä Nastolassa yli 50 henkilöä ympärivuotisesti.