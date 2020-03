Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat poikkeustilaa dokumentoivan Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille taideprojekteille

17 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttia avaa tänään uuden ketterän ohjelmahaun ammattitaiteilijoille, joiden työtilanteeseen COVID-19-kriisi on vaikuttanut.

Kulttuuri- ja tiedeinstituutit hakevat taiteellisia projekteja, jotka liittyvät seuraaviin teemoihin: poikkeustila, radikaali muutos, resilienssi, tulevaisuuden taiteellinen työ, yhdessä yksin. Projekti vahvistaa suomalaisten ja Suomessa asuvien taiteilijoiden globaalia näkyvyyttä sekä kansainvälistä yhteistyötä. Together Alone -ohjelmahaun tavoitteena on kehittää uusia toimintatapoja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Projekti antaa taiteilijoille mahdollisuuden tarkastella käynnissä olevaa globaalia kriisiä taiteen kautta.

“Uusi ohjelmahaku vastaa koronaepidemian aiheuttamiin haasteisiin. Nykyisessä tilanteessa instituuttiverkoston perustehtävä suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälisen liikkuvuuden, näkyvyyden ja yhteistyön edistäjänä säilyy ennallaan. Haluamme Together Alone -ohjelmahaun avulla rohkaista tekijöitä alasta riippumatta miettimään uusia tapoja toimia tilanteessa, jossa liikkuvuus ja fyysiset kontaktit eivät ole mahdollisia. Ohjelmahaussa haetaan erityisesti projekteja, jotka kannustavat laajaan kansainväliseen yhteistyöhön – ilman fyysisiä kohtaamisia. Haun tavoitteena on taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksien ja kansainvälisen yhteistyön jatkuvuuden varmistaminen koronaepidemian aikana. Tässä ajassa taiteen, kansainvälisen yhteistyön sekä verkostojen tärkeys korostuu”, toteaa Suomen Benelux-instituutin johtaja Kati Laakso.

Ohjelmahaku käynnistyy välittömästi.

Instituutit tilaavat Together Alone -ohjelmaan valituilta taiteilijoilta tai taiteilijaryhmiltä projekteja, jotka edistävät suomalaisten tai Suomessa asuvien taiteilijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Ohjelmahaussa kannustetaan kansainväliseen vuoropuheluun ja rohkaistaan luomaan työryhmiä myös maarajojen yli. Ohjelmahaussa arvostetaan kokeellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja tavalla, jotka eivät ole ristiriidassa vallitsevien poikkeustilamääräysten kanssa.

Projekteja ei toteuteta maakohtaisesti, vaan valittujen ohjelmien tulee sopia sellaisenaan kaikkien hankkeeseen osallistuvien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien toiminta-alueille ja monipuoliseen kansainväliseen levitykseen. Projekti voi esimerkiksi tapahtua tai olla katsottavissa taiteilijan verkkosivulla, julkisella verkkoalustalla, YouTubessa tai muulla, laajasti saavutettavalla tavalla. Toteutusmuoto on vapaa ja voi olla esimerkiksi taideteos, työskentelyprosessi, esitys, päiväkirja tai elokuva.

Instituutit sisällyttävät valitut projektit osaksi kevään 2020 ohjelmaansa. Yksittäisen Together Alone -projektin kokonaiskustannukset voivat olla 1500–5000 e. Kaikki valitut projektit toteutuvat 30.6.2020 mennessä.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät instituuttien www-sivuilta.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit:

Suomen Japanin instituutti: www.finstitute.jp

Suomen Pietarin instituutti: www.instfin.ru

Suomen Tukholman-instituutti: www.finlandsinstitutet.se

Suomen Rooman-instituutti: www.irfrome.org

Suomen Ranskan instituutti: www.institut-finlandais.fr

Suomen-norjalainen kulttuuri-instituutti: www.finno.no

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti: www.fciny.org

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus: www.hanaholmen.fi

Suomen Madridin-instituutti: www.madrid.fi

Suomen Lähi-idän instituutti: www.fime.fi

FinnAgora - Suomen Unkarin instituutti: www.finnagora.hu

Suomen Tanskan kulttuuri-instituutti: www.finin.dk

Suomen Benelux-instituutti: www.finncult.be

Suomen Ateenan-instituutti: www.finninstitute.gr

Suomen Saksan-instituutti: www.finnland-institut.de

Suomen Viron-instituutti: www.finst.ee

Suomen Lontoon instituutti: www.fininst.uk