Suomen Kulttuurirahasto palkitsi Meri-Lapin Teatteriyhdistyksen ja suomentaja Mikko Koivusalon merkittävistä teatteriteoista

Suomen Kulttuurirahaston Olavi Veistäjän rahaston palkinnot jaetaan joka toinen vuosi valtakunnallisesti merkittävistä teatteriteoista. Tampereen teatterikesän avajaisissa 8.8.2023 jaettiin kaksi palkintoa, molemmat arvoltaan 10 000 euroa.

Meri-Lapin teatteriyhdistys – sinnikäs joukko taiteen puolustajia

Meri-Lapin Teatteriyhdistyksen ylläpitämä Kemin Teatteri jatkaa siitä, mihin täyskunnallisen Kemin kaupunginteatterin toiminta päättyi. Yhdistyksen muodostavat pääosin aiemmat Kemin kaupunginteatterin työntekijät.

Kemissä teatteri on vuosikymmeniä ollut monipuolista ja taiteellisesti tasokasta, mutta viime vuosina esitystilojen menetys ja koko kaupunkia koskeneet rakennemuutokset toivat mukanaan ongelmia. Monet kaupungin päättäjistä olivat valmiit katkaisemaan Kemissä 75 vuotta jatkuneen ammattiteatteritoiminnan. Teatteri pelastui sen henkilökunnan tulevaisuudenuskon, periksiantamattoman asenteen ja alueen teatteritarjonnan eteen tehdyn työn ansiosta.

Meri-Lapin Teatteriyhdistys ry:n tekemä työ takaa alueen asukkaille valtakunnallisesti tasa-arvoisen taidetarjonnan. Eri ikäryhmät voivat sen ansiosta kokea ammattilaisvoimin toteutettua monipuolista esittävää taidetta. Oman teatterin puolesta tehty työ on kaikille siihen osallistuneille taisteluvoitto. Uusi Kemin Teatteri ja sen henkilökunta ovat todistaneet tahtotilansa, selviytymiskykynsä ja yhteisöllisyytensä.

Suomentaja Mikko Koivusalo – dialogin ja laulujen mestari

Mikko Koivusalo on ansioitunut näytelmien, erityisesti musikaalien suomentajana. Hänen käsialaansa on valtaosa 2000-luvulla tehdyistä musikaalisuomennoksista. Koivusalon repertuaari yltää Stephen Sondheimista Andrew Lloyd Webberiin ja Housut pois -musikaalista My Fair Ladyyn.

On helppo ymmärtää, miksi Mikko Koivusalo on niin kysytty ja suosittu musikaalien suomentaja. Hän on kekseliäs ja verbaalisesti lahjakas. Hänen käännöksensä ovat hyvää suomen kieltä, mutta säilyttävät samalla alkuteoksen hengen. Koivusalon kääntämiä tekstejä on helppo näytellä ja laulaa.

Mikko Koivusalo on monipuolinen sanataiteilija, muusikko ja säveltäjä. Musikaalien ja näytelmien suomentamisen lisäksi hän on kirjoittanut näytelmiä ja revyitä musiikkeineen. Hän on myös uskaltanut tarttua muun muassa Bob Dylanin, Paul Simonin ja Leonard Cohenin laulujen suomentamiseen ja esittänyt niitä yhtyeensä kanssa Tampereen Teatterikesässäkin.

Monipuolisesta sanataiteellisesta lahjakkuudesta on todisteena myös se, että hän on suunnitellut lautapeliklassikko Aliaksen.

Olavi Veistäjä – tamperelainen kulttuurivaikuttaja

Professori Olavi Veistäjä (1908–1988) oli Aamulehden kulttuuritoimituksen esimies ja tamperelainen kulttuurivaikuttaja. Suomen Kulttuurirahaston Olavi Veistäjän rahasto perustuu Tampereen Teatterikerhon, Aamulehden, Olavi Veistäjän ja Tampereen kaupungin lahjoituksiin. Rahaston tarkoituksena on jakaa Olavi Veistäjän palkintoja joka toinen vuosi valtakunnallisesti merkittävistä teatteriteoista sekä edistää teatteritaidetta.

