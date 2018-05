Suomen laajin ilmainen musiikkifestivaali tuo Helsingin kesän kulttuuritarjontaan yli 100 konserttia

Tänä kesänä 17. kerran järjestettävä Helsingin urkukesä tuo Helsingin keskustan ja Kallion kirkkoihin mittavan kattauksen kotimaisia ja ulkomaisia urkutaiteilijoita, solisteja, kuoroja ja kamarimuusikoita.

Helsingin urkukesä -festivaali on konserttimäärällä mitattuna maamme laajin musiikkifestivaali. Konserttisarja alkaa maanantaina 4.6. ja jatkuu elokuun 26. päivään saakka. Urkukesän ohjelmassa on kesän aikana yli 100 konserttia, joita järjestetään Helsingin keskustan, Kallion ja Suomenlinnan kirkossa. Festivaali on tärkeä lisä kesäisen pääkaupunkimme konserttitarjontaan erityisesti klassisen- ja kirkkomusiikin osalta.

Konserteissa käymisen ohella voi samalla tutustua Helsingin kauniisiin kirkkoihin. Kesän 2018 uutuutena tarjontaan on vielä lisätty "Five O’Clock Organ" -konsertit tiistaisin kello 17 Johanneksenkirkossa.

"Näin konserteistamme on mahdollista nauttia myös iltapäivän päätteeksi, vaikkapa työpäivän jälkeen. Uskomattominta on, että yhtä Agricolan kirkon konserttia lukuun ottamatta Helsingin Urkukesän konsertteihin on vapaa pääsy. Lämpimästi tervetuloa!", toivottaa Kallion kirkon urkuri Olli Pyylampi.

Helsingin Urkukesän 2018 kansainvälisesti tunnetuimmat esiintyjät tulevat Keski-Euroopasta. Ranskalainen Vincent Dubois (s. 1980) on yksi kolmesta Notre Damen katedraalin pääurkurista, ja konsertoi Urkukesässä juhannussunnuntaina 24.6. Helsingin tuomiokirkossa kello 20. Toinen erittäin tunnettu Urkukesän taiteilija on Berliinin tuomiokirkon urkuri Andreas Sieling (s. 1963), joka konsertoi Tuomiokirkossa 8.7. kello 20. Muita kansainvälisesti tunnettuja urkutaiteilijoita tämän vuoden festivaalilla ovat mm. italialaiset Maurizio Maffezzoli ja Fabio Ciofini, saksalainen Stefan Kagl, yhdysvaltalainen Adam Brakel sekä Iso-Britanniasta Urkukesään saapuva Keith John.

Myös kotimaisten taiteilijoiden kirjo on Urkukesässä laaja. Heti avajaiskonsertissa 4.6. Kallion kirkossa kello 19 päästään kuulemaan ooppera-aarioita Tommi Niskalan urkusäestyksellä tenori Jyrki Anttilan ja sopraano Hannakaisa Nyrösen esittäminä. Urkuduo Jaana Jokimies ja Irina Lampén konsertoivat samassa paikassa 18.6. kello 19.

Erilaisia soitinyhtyeitä kuullaan erityisesti Vanhankirkon konserteissa keskiviikkoiltaisin heinäkuussa. Rajoja rikkovaa urkumusiikkia puolestaan tarjoillaan yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen kanssa järjestettävässä Ultra Organ -konsertissa 22.8. kello 21 Mikael Agricolan kirkossa. Sunnuntaina 26.8. kello 20 Helsingin urkukesä huipentuu päätöskonserttiin, jossa kuullaan Tuomiokirkon urkuri, säveltäjä Harri Viitasen teoksia uruille, huilulle, harpulle ja soitinyhtyeelle.

Lisätietoja: Helsingin Urkukesän tuottaja Mikko Leppänen, p. 09 2340 6117, mikko.leppanen@evl.fi

Helsingin Urkukesä on säännöllisesti vuodesta 2003 alkaen järjestetty urkumusiikkiin painottuva kesäfestivaali, joka on yli 100 konserttinsa ansiosta Suomen laajin musiikkifestivaali. Festivaali tarjoaa sekä pääkaupungin asukkaille että Helsingissä vieraileville turisteille korkeatasoista klassista musiikkia Helsingin keskustan ja Kallion kirkoissa. Huippuluokan kotimaisista ja kansainvälisistä taiteilijoista huolimatta kaikkiin Urkukesän konsertteihin on 22.8. Ultra Organ -konserttia lukuun ottamatta vapaa sisäänpääsy. Helsingin Urkukesän järjestää Helsingin Urkukesäyhdistys yhteistyössä Tuomiokirkkoseurakunnan, Kallion seurakunnan ja Johannes församlingin kanssa Helsingin seurakuntayhtymän ja Helsingin kaupungin tuella. Festivaalilla käy vuosittain yli 15 000 vierasta Suomesta ja ulkomailta. Pääsymaksuttomat konsertit takaavat sen, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus nauttia konserteista omasta varallisuudesta riippumatta.