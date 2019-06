Suomen Lions-liitto: Vesiensuojeluun rakennetaan uutta, suomalaista vapaaehtoistyön vesiensuojelumallia

Lions Clubs International on maailman suurin palvelujärjestö ja sen toiminnan yhtenä maailmanlaajuisena painopisteenä on ympäristö ja lähiympäristön hyväksi tehtävä vapaaehtoistyö. Suomen Lions-liitto on valtakunnallinen kattojärjestö, jonka lionsklubit perustivat 24.10.1960 hoitamaan valtakunnallista yhteistyötä, maanlaajuisia kampanjoita ja tukemaan klubien toimintaa. Liitto järjestää nuorisovaihtoa, kouluttaa ja valmentaa sekä vastaa Suomen lionsklubien kansallisista ja kansainvälisistä aktiviteeteista ja yhteistyöstä. Suomen Lions-liitto kuuluu kansainväliseen Lions Clubs International -järjestöön. Suomen Lions-liiton jäsenmäärä on noin 22 000.

Lue lisää toiminnasta www.lions.fi, www.puhtaatvedet.lions.fi, www.facebook.com/LionsFinland, https://twitter.com/LionsFinland ja www.instagram.com/suomen_lions_liitto.