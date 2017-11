Suomen Lucia-kuoro kunnioittaa 100-vuotiasta Suomea uudella sävelmällä Allt har ett ljus

Allt har ett ljus -laulu esitetään 1.12. Kaikki muu informaatio on julkaisuvapaata jo nyt.

Suomen Lucia juhlii Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä. Juhlavuoden kunniaksi on tehty laulu nimeltään ”Allt har ett ljus”. Laulun ovat säveltäneet Jannike Sandström ja Niklas Rosström. Se on tehty erityisesti Lucia-kuorolle.

- Mietimme Folkhälsanilla Suomen juhlavuotena, että Lucia-laulu olisi hieno tapa kunnioittaa satavuotiasta Suomea, sanoo viestintäpäällikkö Camilla Westerlund. Olemme tähän mennessäkin julkaisseet musiikkikappaleita säännöllisesti Lucia-teemalla, ja nyt oli mielestämme oikea hetki tehdä uusi laulu.

- Jannike Sandström on johtanut Lucia-kuoroa kymmenen vuoden ajan. Hän on myös kirjoittanut aiemmat Lucia-laulut yhdessä Niklas Rosströmin kanssa. Uuden laulun inspiraationa oli viimevuotinen Lucia-neidon kruunajaistapahtuma.

Muistutus valosta ja toivosta

- Laulu on talvinen kirje kaikille heille, jotka tarvitsevat muistutuksen siitä, että valoa ja toivoa on aina saatavilla. Laulun sanoitusta on inspiroinut Anna-Lena Laurénin puhe viime vuoden Suomen Lucia-neidolle Ingrid Holmille.

Laulu sopii kaikille uskonnosta tai kulttuurisesta tausta riippumatta. Teksti voidaan tulkita Lucia-neidon ja hänen kulkueensa tervehdyksenä kaikille pimeyden keskellävaeltaville. Lucia-neito seurueineen tuo mukanaan tärkeän sanoman ja haluaa levittää toivoa, valoa ja lämpöä. Laulu on myös osa Suomi 100 -juhlintaa.

- Lucia tarjoaa viestiä puhtaudesta, rehellisyydestä ja toiveikkuudesta nykypäivän yhteiskuntaan, jossa liian monet voivat huonosti, kertoo Niklas Rosström.

Linda Lampenius on myös mukana

Viulisti Linda Lampenius on myös mukana Allt har ett ljus -kappaleessa. Lampenius esiintyy Helsingin tuomiokirkossa Lucia-kuoron kanssa 13. joulukuuta.

- Tuntuu hyvältä päästä mukaan tällaiseen hankkeeseen, jolla on hyvä tarkoitus. Odotan kovasti Lucia-neidon kruunajaistapahtumaa Helsingin tuomiokirkossa, sanoo Linda Lampenius.Allt har ett ljus -laulun on kirjoittanut ja säveltänyt Jannike Sandström ja Niklas Rosström. Anssi Växby on vastannut musiikkijärjestelyistä Niklas Rosströmin teke­män työn pohjalta. Jannike Sandström on hoitanut kuorojärjestelyt.

Laulun nauhoitti, tuotti ja miksasi Niklas Nylund Porvoon tuomiokirkossa yh­teistyössä Porvoon Studio Paraplyfabrikenin kanssa. Musiikkivideon on kuvannut ja leikannut Klaus Suhonen/People’s.

Allt har ett ljus -sävelmä on kuultavissa ja nähtävissä 1.12. alkaen seuraavilla kana­villa: Youtube (youtube.com/folkhalsan), Spotify (Finlands luciakör), facebook.com/finlandslucia ja folkhalsan.fi/lucia. Kaikki tuotot menevät lyhentämättöminä Lucia-keräykseen apua tarvitseville lapsiperheille jaettavaksi. Lisätietoja folkhalsan.fi/lucia.