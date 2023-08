Suomen Luontopaneelin asiantuntijat median käytettävissä IPBESin kokouksen ja raporttien julkaisun yhteydessä

Täysistunnon asialistalla on lisäksi IPBESin (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) hallituksen valinta, johon on Suomesta ehdolla Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Eeva Primmer, sekä uusista IPBESin työohjelmaan otettavista arvioinneista päättäminen ja yhteistyö hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kanssa.

Luontopaneeli seuraa IPBESin täysistuntoa paikan päällä Bonnissa 28.8.–2.9.2023

Janne Kotiaho, Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori, puh. +358 50 594 6881, janne.kotiaho@jyu.fi

Luontopaneelin asiantuntijat seuraavat vieraslajiraporttiin liittyviä teemoja Suomesta käsin

Ilari Sääksjärvi (luonnon monimuotoisuuden tilanne Suomessa ja kansainvälisesti)

Suomen Luontopaneelin 2. varapuheenjohtaja ja Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori, puh. 040 546 0976, ileesa@utu.fi

Suomen Luontopaneelin jäsen ja Itä-Suomen yliopiston professori sekä vieraslajiasioiden neuvottelukunnan jäsen 2018–2023, puh. 050 433 1810, elina.oksanen@uef.fi

Suomen Luontopaneelin jäsen ja Åbo Akademin apulaisprofessori, puh. 050 431 8226, christoffer.bostrom@abo.fi

Suomen Luontopaneeli on riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee luontopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Luontopaneelin kannanotot ja raportit perustuvat tieteelliseen näyttöön ja monialaiseen asiantuntemukseen. Luontopaneeli antaa tutkimuksen pohjalta suosituksia luonnon monimuotoisuuteen liittyvään päätöksentekoon.

