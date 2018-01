Suomen mittavin hotellialan uudelleenbrändäys alkaa

Näin Cumulus-hotellit siirretään Scandic-brändin alle. Suomen suurimmaksi hotelliyritykseksi kasvanut Scandic julkisti viime viikolla brändinsä alle siirtyvien Cumulus-hotellien uudet nimet. Ensimmäinen hotelli muutetaan Scandiciksi helmikuun lopussa ja loput kevään 2018 aikana. Projekti on alan mittavin uudelleenbrändäys Suomessa.

Scandic Hotels Oy osti Restelin hotelliliiketoiminnan 29. joulukuuta 2017 ja julkisti Cumulus-hotellien uudet nimet 8. tammikuuta. Scandic on nyt Suomen suurin hotelliyritys, ja sen omistukseen siirtyneet Cumulus-hotellit muutetaan Scandic-hotelleiksi juhannukseen mennessä. Samalla hotellien nimet vaihdetaan brändin mukaisiksi.

”Ensimmäisenä Scandiciksi muuttuu Cumulus Meilahti Helsingissä helmikuun lopussa. Hotellin nimeksi tulee Scandic Meilahti. Samalla kaikki tuotteet ja materiaalit vaihdetaan Scandic-brändin mukaisiksi kylttiä myöten. Hotelliin tulee myös Scandicin Breakfast for all -aamiainen, jossa on huomioitu erilaiset ruokavaliot”, kertoo Scandic Hotelsin kaupallinen johtaja Christian Borg.

Kanta-asiakaspalvelut ja -edut siirtyvät myös uusiin hotelleihin uudelleenbrändäyksen yhteydessä.

”Asiakkaan täytyy tunnistaa, että hän on tullut Scandiciin ja saa samanlaista palvelua kuin muissakin brändin hotelleissa. Myös Scandic Friends -kanta-asiakkaidemme edut ja lisäpalvelut toteutetaan uusissa hotelleissa”, korostaa Scandicin uudelleenbrändäysprojekteista vastaava Karin Boraston.

Alan mittavin uudelleenbrändäys Suomessa

Cumulusten muuttaminen Scandic-hotelleiksi on hotellialan kaikkien aikojen mittavin uudelleenbrändäys Suomessa.

”Scandic toimii nyt 31 paikkakunnalla, joista 15 on uutta: Hyvinkää, Hämeenlinna, Ikaalinen, Imatra, Joensuu, Kemi, Kotka, Kouvola, Mikkeli, Nokia, Rauma, Ruka, Seinäjoki, Siuntio and Vantaa. Meitä on nyt mahtavan kokoinen joukko palvelemassa asiakkaitamme, kaikkiaan lähes 2300 hotellialan ammattilaista”, Borg jatkaa.

”Näin mittavassa projektissa on tärkeää, että hotellitoiminnot pyörivät sujuvasti jokaisessa vaiheessa. Myös viestinnän on oltava läpinäkyvää ja jatkuvaa, kun joka tiistai maaliskuusta alkaen kolmesta neljään hotellia kerrallaan muutetaan yksityiskohtia myöten Scandiciksi”, kertoo Boraston.

”Olemme nimenneet jokaiselle uudelle hotellille oman Scandic-kaverin, jonka tehtävänä on tukea uusia tiimiläisiä koko muutosprosessin ajan. Näin viestintä toimii paremmin ja ketterämmin”, Borg painottaa.

Kaikki uudet hotellinimet ovat käytössä juhannukseen mennessä. Kauppaan kuuluvan Intercontinental Hotels Group -ketjun hotellien nimet säilyvät ennallaan. Näin ollen Holiday Inn®-, Crowne Plaza®- ja Hotel Indigo® -brändien alla toimivien hotellien nimet eivät muutu.

Cumulukset muutetaan Scandic-hotelleiksi seuraavan aikataulun mukaisesti:

27.2. Scandic Meilahti

13.3. Scandic Tampere Hämeenpuisto

20.3. Scandic Hakaniemi, Scandic Kaisaniemi, Scandic Tampere Koskipuisto

3.4. Scandic Helsinki Aviapolis, Scandic Helsinki Aviacongress, Scandic Rukahovi

10.4. Scandic Imatran Valtionhotelli, Scandic Mikkeli, Scandic Kouvola

17.4. Scandic Atlas, Scandic Joensuu, Scandic Aulanko

24.4. Scandic Jyväskylä City, Scandic Kotka, Scandic Turku

1.5. Scandic Laajavuori, Scandic Seinäjoki, Scandic Hämeenlinna City

8.5. Scandic Polar, Scandic Pohjanhovi, Scandic Rauma, Scandic Siuntio

15.5. Scandic Oulu Station, Scandic Ikaalisten Kylpylä, Scandic Lahti City

22.5. Scandic Hyvinkää, Scandic Kemi, Scandic Kallio

12.6. Scandic Waskia, Scandic Salo, Scandic Lappeenranta City, Scandic Seurahuone

19.6. Scandic Eden Nokia

Lue hotellien nimitiedote täältä

Scandic ilmoitti ostavansa Restelin hotelliliiketoiminnan 21.6.2017. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi kaupan 5.12.2017 sillä ehdolla, että Scandic myy yhden hotellin Lahdessa, yhden Porissa ja yhden Kuopiossa. Cumulus City Pori-, Scandic Lahti- ja Cumulus City Asema Kuopio -hotellien myyntiprosessi käynnistyi 15.1.2018. Lisäksi sopimukseen sisältyi ehto, ettei Scandic osallistu tiettyihin hotelliprojekteihin Lappeenrannassa ja Vantaalla.