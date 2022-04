Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn Talous ja yhteiskunta -foorumissa Oulussa 20.4.2022

Venäjän, pakolaisuuden ja kyberturvallisuuden asiantuntijoita Oulun yliopistossa 30.3.2022 09:36:18 EEST | Tiedote

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jatkunut yli kuukauden, ja sota on ajanut miljoonia ukrainalaisia kotiseuduiltaan. Auttamisen halumme on herännyt, mutta samalla pohdimme, miten paljon pakolaisia Suomeen tulee ja mitä voimme tarjota heille. Löytyykö historiasta vastauksia kysymyksiin, jotka meitä askarruttavat? Informaatioturvallisuus puhuttaa. Miten suojattuja tietoverkkomme ovat ja miten pitäisi varustautua mahdollisiin kyberhyökkäyksiin? Mitä ovat kyberturvallisuuden kansalaistaidot? Oulun yliopiston tutkijat tuntevat pakolaisuutta, pakkomuuttoja ja muuttoliikettä sekä Venäjän valtiollista kehitystä, suurvalta-ajattelua ja propagandaa. Kriisinhallintaan liittyy toimiva vuorovaikutus ja kyberuhkien tunnistaminen sekä niihin liittyvät salausmenetelmät, joita Oulun yliopistossa tutkitaan. Tutkijamme ovat median haastateltavissa.