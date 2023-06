Suomen paras hampurilaisravintola on kotkalainen The Van

Suomen parhaaksi hampurilaisravintolaksi valittu The Van sai alkunsa koronapandemiasta vuonna 2020. Neljä kotkalaista ravintola-alan ammattilaista joutui ravintolasulun myötä työttömiksi ja päättivät hetken mielijohteesta osallistua ruokarekan huutokauppaan. Vaunukaupan voitettuaan Juuso Ollin, Vili Mäenpään, Vesa Sjöblomin ja Tuomo Koskisen piti nopeasti päättää, mitä vastahankitulla kärryllä voisi maailman pysäyttäneen koronan keskellä tehdä. Huippuravintoloista kannuksensa ansainneet ystävykset päättivät keskittää osaamisensa ja taitonsa hampurilaisiin, joiden avulla elävöitettäisiin kotkalaista kaupunki- ja ravintolakulttuuria. The Van aloitti nimensä mukaisesti ruokavaununa Kotkan torilla. Suosion kasvaessa kotkalaisnelikko perusti ruokarekan rinnalle Kotkaan myös Street Food Factory -ravintolan.

”Olen ylpeä siitä, että onnistuimme haastavassa tilanteessa löytämään keinon paitsi selviytyä itse, myös tarjoamaan yhteisöllemme Kotkassa iloa ja makua. Värikärrimme otettiin hienosti vastaan ja saimme nopeasti uuden, koulutuksiamme vastaavan päivätyön. Olemme erikoistuneet prässättyyn smash burgeriin ja pidämme täytteet hyvin yksinkertaisena ilman pankkiholvissa säilytettäviä kastikereseptejä. Parhaiten meidät tunnetaan tuplajuustoburgerista, jossa on dijonnaise-kastiketta ja pikkelöityä punasipulia. Ei mitään ylimääräistä, mutta jokaisen komponentin pitää olla laadukas”, kertoo Street Food Factoryn ja The Vanin keittiömestari-yrittäjä Juuso Olli ja jatkaa:

”Olemme kaikki työskennelleet niin kutsutuissa hienoissa ravintoloissa, joten arvostus ruokaan ja raaka-aineisiin on hallussa. Burgeriin pätee samat säännöt kuin mihin tahansa hyvään annokseen, eli happojen, suolan ja sokerin tulee olla tasapainossa ja annosten komponenttien tukea toisiaan. Burgerin pitää myös aina olla käsin syötävissä. Koska puolet burgerista on sämpylää, myös sen on pakko olla laadukas. Kun nämä säännöt muistaa, onnistuu hyvä burger helposti myös kotikeittiössä.”

Systemaattista menestystä

Vuonna 2021 The Vanin Tuomo Koskinen voitti keittiöalan huippuammattilaisten välisen Burger Battle -kilpailun jokaisen kategorian ja hänet kruunattiin ennätyspistein burgerimestariksi. Myös The Vanin omalla reseptillä päivittäin leivottu sämpylä voitti kisan parhaan sämpylän palkinnon. Viime vuonna The Van nousi Suomen paras burgeriravintola -äänestyksessä sijalle 7. ja tänä keväänä ravintola palkittiin kotkalaisen ruoka- ja juomakulttuurin kestävästä kehittämisestä Viihtyisä Kotka -kunniakirjalla. The Van ja Street food Factory työllistävät 15 ihmistä.

Keittiömestari Juuso Olli on aiemmin työskennellyt helsinkiläisessä ravintola Passiossa, Tuomo Koskinen Porvoon Meat District -ravintolassa ja Vesa Sjöblom Kotkan ravintola Vaustissa. The Vanin ja Street Food Factoryn juoma- ja tarjoilupuolesta vastaava coctailmestari Vili Mäenpää on tuttu useista Kotkan ravintoloista, baareista ja yökerhoista.

Kymmenestä parhaasta seitsemän pääkaupunkiseudun ulkopuolelta

Suomalainen Burger Lovers Finland -yhteisö kiinnittää erityisesti huomiota ravintoloissa nautittujen hampurilaisten laatuun ja makuun. Ryhmän avulla on laadittu lista 120:stä laadukkaimmasta burgereita tarjoavasta suomalaisravintolasta. Yksi ääni per rekisteröity äänestäjä -periaatteella toimineessa avoimessa yleisöäänestyksessä annettiin 22 300 ääntä. Koko lista löytyy osoitteesta burgerlovers.fi, jossa on myös matkailijoita palveleva Suomen burgerikartta.

”Kuten The Vanissa, myös muissa äänestyksen kärkisijoille nousseissa ravintoloissa korostuvat tekijöiden intohimo ja persoonallisuus. Voittaakseen fanien sydämet tulee ravintoloitsijan löytää oma juttunsa ja keskittyä siihen, minkä parhaiten osaavat. Yksi hyvin tehty annos voi kantaa pitkälle. Suomessa onkin jo useita paikkakuntia, joista löytää pidemmänkin matkan arvoisia burgereita. Kotka, Hankasalmi ja Salo ovat tästä hyviä esimerkkejä”, kertoo Burger Lovers Finland -yhteisön perustajiin ja festivaalijärjestäjiin kuuluva Antti Suikkari ja jatkaa:

”The Vanin ja koko listakärkemme kaltaiset intohimoiset yrittäjät ovat vieneet suomalaista burgerikulttuuria isolla harppauksella eteenpäin. Burgeriin suhtaudutaan kunnioituksella ja sillä mitataan helposti koko ravintolan laatu ja intohimo tekemiseensä. Myös teolliset valmistajat ovat tehneet hienoa työtä tuottaakseen kotikeittiöihin yhä laadukkaampia lihoja, sämpylöitä ja kastikkeita, joten mestariluokan laadukas burger on ravintolan lisäksi mahdollista myös kotona.”

Äänestyksen kymmenen kärki ja äänien prosenttiosuus

The Van, Kotka (7,1 %) Grill Room, Hankasalmi (6,8 %) JJ’S BBQ, Salo (5,3 %) Boneless, useita ravintoloita, Helsinki (4,7 %) Friends & Brgrs, useita paikkakuntia (4,1 %) Naughty BRGR, useita paikkakuntia (3,2 %) Kauppuri 5, Oulu (3,0 %) Burger5, Kuopio (2,7 %) Bursalad, Hyvinkää (2,6 %) Box Cafe & Grill, Sipoo (2,4 %)

Menestyjät mukana festivaaleilla

Pohjoismaiden suurimmaksi kasvaneen hampurilaisfestivaalin ruokatarjonnasta vastaa tänä vuonna kymmenen korkealaatuista suomalaista burgeriravintolaa sekä festivaalin ulkomaanvieras, VLND Virosta. Tarjolla on perinteisesti useita erityylisiä ja eri tekniikoilla valmistettuja hampurilaisia, myös savustamalla kypsytettyjä grilliherkkuja sekä vegaanisia ja kasvisvaihtoehtoja.

”Puolet äänestyksen kärkikymmeniköstä on sunnuntaihin saakka maistettavissa Burger Lovers -festivaaleilla”, vinkkaa Suikkari.

Kesän 2023 Burger Lovers -festivaalin ravintoloita ovat Box Cafe & Grill(Sipoo), Bang Bang BBQ (Helsinki), Burger5 (Kuopio), Shoku Burger(Vantaa), Grill Room (Hankasalmi), The Bro’s Burger (Helsinki), Linna Burgers & Coffee (Turku), Treffi Pub&Bistro (Helsinki), Friends & BRGRS, Boneless ja VLND (Tallinna).

Burgerifestivaalin pääyhteistyökumppanit ovat Pepsi Max, Vaasan ja Foodora.

Burger Lovers -festivaali pähkinänkuoressa

Burger Lovers -festivaali järjestetään Helsingin Rautatietorilla 14.-17. kesäkuuta 2023 päivittäin lounaasta myöhäiseen illalliseen (klo 11:00-22:00). Festivaaliin osallistuvat ravintolat tarjoilevat annoksia myyntipisteiltään ja koko festivaalialue toimii anniskelualueena. Festivaalialueelle on vapaa pääsy.

Suomen paras hampurilaisravintola, äänestystuloksia kategorioittain

Sijat 11-50, kaikki burgeriravintolat

11 Social Burgerjoint, ketju 12 Iloisen Pojan Street Food Bar, Ylöjärvi 13 Hamptown Burger (ent. Linnan Burger), Hämeenlinna 14 Pancho Villa, ketju 15 Barots, ketju 16 Gastropub Betony, Kouvola 17 Puisto Brgr, Hämeenlinna 18 Morton konttiravintolat, ketju 19 Bastard Burgers, Helsinki 20 Hiidenveden Grilli, Lohja 21 Mike’s Diner, Vantaa 22 Kauppayhtiö, Rovaniemi 23 Bites Burger, ketju 24 Linna Burgers & Coffee, Turku 25 Bistro Liekki, Vantaa 26 Iloisen Pässin maalaispuoti, Parikkala 27 Katu Burger & More, Joensuu 28 KotKot, ketju 29 Zarillo, Tampere 30 Harri’s Food Factory, Varkaus 31 We Got Burgers, Seinäjoki 32 Burger Company, ketju 33 Blind Burger, Pori 34 Sauhu Bistro, ketju 35 Ohana Lei’Pomo & Grille, Tampere 36 Café Rooster, Oulu 37 Fifth Avenue, Hämeenlinna 38 Clubhouse Grill, Lohja 39 Gastrobar B/O, Kuopio 40 Smoked Burgers & BBQ, Tyrnävä 41 Ramin Konditoria, Mikkeli 42 Shoku Burger, Vantaa 43 Holy Smoke, Seinäjoki 44 Kabacka, Seinäjoku 45 Buli Foodtruck, Vantaa 46 RUOK Burger, Kuusamo 47 Lonestar, Turku 48 Treffipub, Helsinki 49 Burgers & Wine, Helsinki 50 2 Kundia & Fries, Rauma

Yrittäjävetoisten burgeriravintoloiden TOP10

The Van, Kotka Grill Room, Hankasalmi JJ's BBQ, Salo Kauppuri 5, Oulu Burger5, Kuopio Bursalad, Hyvinkää Box Cafe & Grill, Sipoo Iloisen Pojan Street Food Bar, Ylöjärvi Hamptown Burger, Hämeenlinna Gastropub Betony, Kouvola

Suomen burgeriravintolaketjut TOP10