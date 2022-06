Suomen paras hampurilaisravintola on salolainen JJ’s BBQ

JJ’s BBQ:n ravintoloitsija Jari-Jukka Kallunki on suomalaisen barbecue- ja grillaustaidon tunnetuimpia mestareita. Taustaltaan Kallunki on Lapista lähtöisin oleva ravintolakokki, joka ajautui töihin salolaiseen metallipajaan, jossa oppi metallinkäsittelyn ja hitsauksen. Kotigrillaaja innostui amerikkalaisten barbecue-ohjelmien tyylikkäistä smokereista ja niistä kypsyneistä lihoista. Koska sopivaa mallia ei Suomesta löytynyt, suunnitteli ja valmisti hän sellaisen itselleen.

Sana Kallungin savustimesta ja siinä kypsyvistä lihoista levisi herkuttelijoiden keskuudessa, ja pian hän ryhtyi valmistamaan smokereita ja niissä savustettuja herkkuja myös muille. Kallunki kiersi aluksi festivaaleja ja tapahtumia, joissa sana uudesta taiturista levisi hänen savustimestaan syntyvien houkuttelevien tuoksujen myötä laajalle.

Kallunki nauttii barbecue-mestarina suurta suosiota sosiaalisessa mediassa ja asiakkaat ovat valmiita ajamaan pitkiäkin matkoja hänen valmistamiensa herkkujen perässä. JJ’s BBQ on tullut tunnetuksi erityisesti lihavalikoimasta ja Black Angus Brisket -burgeristaan. Ravintolan menestys perustuu ruoan tuoreuteen, huippulaatuisiin raaka-aineisiin ja huolellisiin valmistusmenetelmiin.

”Tavoitteenani oli aluksi kiertää mahdollisimman monet festarit aitoja BBQ-herkkuja ja savustimia myyden. Rakensin autotalliini ammattitason keittiön ja myin savustettuja lihoja ulos myös suoraan kotoa. Kolme vuotta sitten otimme vaimoni Marin kanssa rohkean askeleen ja avasimme Salon teollisuusalueelle oman BBQ-ravintolan. Festivaaleilta saatu maine auttoi alkuun ja asiakkaat löysivät meidät pian. Nyt suunnittelemme jo laajentumista, missä tämä upea palkinto meitä varmasti auttaa. Erittäin iso kiitos Burger Lovers -yhteisölle, kaikille asiakkaillemme ja sosiaalisen median seuraajillemme, sekä eritoten mahtavalle henkilökunnallemme, joita ilman emme tätä palkintoa olisi saaneet”, kiittää JJ’s BBQ:n ravintoloitsija Jari-Jukka Kallunki.

JJ’s BBQ sijaitsee Salossa, Myllyojankatu 2 A, ja ravintola on avoinna torstaista sunnuntaihin lounaasta illalliseen. www.jjsbbq.fi

Kymmenestä parhaasta puolet pääkaupunkiseudun ulkopuolelta

Suomalainen Burger Lovers Finland -yhteisö kiinnittää erityisesti huomiota ravintoloissa nautittujen hampurilaisten laatuun ja makuun. Ryhmän suosituksista on laadittu lista Suomen sadasta laadukkaimmasta burgereita tarjoavasta suomalaisravintolasta. Niiden lisäksi yleisöllä oli mahdollista äänestää suosikkiaan myös listan ulkopuolelta. Kaikkiaan ääniä annettiin 31 800.

Äänestyksen kymmenen kärki ja äänien prosenttiosuus

JJ’s BBQ, Salo (7,6 %) Naughty BRGR, useita paikkakuntia (5,2 %) Kauppuri 5, Oulu (3,3 %) Social Burgerjoint, useita paikkakuntia (3,1 %) Friends & Brgrs, useita paikkakuntia (3,1 %) Boneless, Helsinki (3,0 %) The Van, Kotka (2,9 %) Bites Burger, Helsinki (1,9 %) Gastrobar B/P, Kuopio (1,8 %) Box Cafe & Grill, Sipoo (1,7 %)

”Burgerifanit pääsivät koronarajoitusten jälkeen keväällä taas liikkeelle ja saimme aktiivien avulla päivitettyä Suomen parhaiden burgeriravintoloiden listan, jonka kärki on nyt rankattu. Suomessa on vahva hampurilaiskulttuuri ja on selvää, että parhaat suomalaisravintolat pärjäävät burgerien vertailussa mihin tahansa ulkomaiseen tarjontaan", kertoo Burger Lovers Finland -yhteisön Antti Suikkari.

Tähdet mukana festivaaleilla

Pohjoismaiden suurimmaksi kasvaneen hampurilaisfestivaalin ruokatarjonnasta vastaa tänä vuonna seitsemän korkealaatuista suomalaista burgeriravintolaa ja festivaalin ensimmäinen ulkomaanvieras, Bastard Burgers Ruotsista. Tarjolla on useita erityylisiä ja eri tekniikoilla valmistettuja hampurilaisia. Perinteisten burgerien lisäksi löytyy myös nyt palkittuja, hitaasti savustamalla kypsytettyjä grilliherkkuja sekä vegaanisia ja kasvisvaihtoehtoja.

”Kutsuimme tänä vuonna mukaan mahdollisimman monta burgerimestaria Suomen maakunnista. On hienoa, että myös äänestyksen voittajaksi noussut JJ’s BBQ ja kärkikymmenikköön kuuluva The Van ovat paikalla muiden upeiden suomalaisen burgerimaailman tähtien kanssa”, lisää Suikkari.

Kesän 2022 Burger Lovers -festivaalin ravintoloita ovat mm. JJ’s BBQ (Salo), The Van (Kotka), RUOK Burger (Kuusamo), Burger5 (Kuopio), Shoku Burger (Vantaa), Junk Y Vegan (Helsinki) ja Bastard Burgers (Ruotsi).

Konsertit: Keskiviikkona 15.6. Pyhimys, torstaina 16.6. Scandinavian Music Group, perjantaina 17.6. Teflon Brothers. Lauantain 18.6. iltakonserttiin vapaa pääsy, artistina JPX – J.Partynen Experience. Burgerifestivaalin pääyhteistyökumppanit ovat Vaasan ja Pepsi Max.

Burger Lovers Festival pähkinänkuoressa

Burger Lovers Festival järjestetään Helsingin Rautatietorilla 15.-18. kesäkuuta 2022 päivittäin lounaasta myöhäiseen illalliseen. Festivaaliin osallistuvat ravintolat tarjoilevat annoksia myyntipisteiltään ja koko festivaalialue toimii anniskelualueena. Festivaalialueelle päivisin vapaa pääsy, iltakattauksen ja konserttien pääsyliput 29 ja 39 euroa.