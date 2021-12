Suomen paras myyntiorganisaatio 2021 -kilpailu on käynnistynyt

Suomen parhaan myyntiorganisaation tittelistä kilpaillaan tänä vuonna jo kahdennentoista kerran. Kilpailun tavoitteena on seurata alan trendejä ja kehittämiskohteita sekä lisätä myynnin arvostusta. Lisäksi kilpailu auttaa yrityksiä arvioimaan ja kehittämään toimintamallejaan.



Kilpailun voittaja valitaan huolellisessa, kolmivaiheisessa prosessissa, jossa arvioidaan yritysten myyntistrategiaa ja -johtamista, asiakasosaamista sekä myynnin prosesseja, työkaluja ja tuloksellisuutta.



Ensimmäisessä vaiheessa osallistujat täyttävät verkkokyselyn. Vastausten perusteella myyntialan ammattilaisista koostuva raati valitsee finalistit, joiden työskentelytapoihin tutustutaan tarkemmin haastattelujen kautta.Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vain kilpailun voittajaorganisaatio julkaistaan.



Osallistumalla organisaatiot voivat peilata omaa toimintaa muihin



Kilpailusta saatavat vertailuraportit voivat paljastaa organisaatioiden myyntiosaamisesta ja -kulttuurista piilossa olevia vahvuuksia ja myös mahdollisia kehityskohteita. Kilpailusta on siis hyötyä myyntityön kehittämiseen, vaikka finaalipaikka ei osuisikaan kohdalle.



Laajemmassa kuvassa vuosittainen kilpailu lisää tietoisuutta myyntiosaamisesta ja -kulttuurista, ja auttaa täten kehittämään kaikkien suomalaisten yritysten myyntiä ja toimintatapoja.



Kyselyn täyttäminen palvelee yrityksiä ainakin seuraavilla tavoilla:



1) Vastaamalla kyselyyn voi välittömästi reflektoida oman organisaation toimintaa sellaisissa teemoissa, jotka on kansainvälisessä tutkimuksessa todettu keskeisiksi menestymisen kannalta.



2) Jokainen yritys saa kilpailusta yksilöllisen benchmark-raportin, josta näkee yrityksensä sijoittumisen osa-alueittain suhteessa muihin. Kun yhdestä yrityksestä on useita vastaajia (myyjiä ja myynnin johtoa), raportti on entistä hyödyllisempi sen peilatessa usean työntekijän näkemyksiä.



3) Lisäksi koostamme kilpailusta ladattavan raportin, jossa käsitellään esiin nousseita trendejä sekä myyntiorganisaatioiden tilaa yleisesti. Mitä enemmän yrityksiä osallistuu kilpailuun, sitä laadukkaamman ja tarkemman raportin voimme toteuttaa.



4) Kilpailuun aikaisemmin osallistuneet organisaatiot voivat tarkastella, kuinka heidän sijoittumisensa suhteessa muihin on muuttunut. Aikaisemmilla osallistujilla on myös erinomainen mahdollisuus kilpailla finaalipaikasta, mikäli he ovat kehittäneet toimintatapojaan edellisen benchmark-raportin perusteella.



Vuoden 2020 parhaaksi myyntiorganisaatioksi valikoitui Silta Oy



Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun 2020 voittajaksi valittiin suomalainen palkanlaskennan ja HR-palveluiden asiantuntijayritys Silta Oy. Silta Oy:n vahvuuksia ovat erityisesti saumattomat ja toisiinsa integroidut prosessit, myyntihenkilöstön korkea osaaminen sekä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.



”Viime vuosien systemaattisen kehitystyön tuloksena myynti- ja markkinointiprosessit ovat hyvin määriteltyjä ja toimivia sekä digitalisaatio pitkälle vietyä. Asiakkuudenhallintaprosessit on huomioitu kokonaisuudessaan, jolloin markkinointi, myynti sekä asiakaspalvelu liittyvät saumattomasti toisiinsa varmistaen tiedonkulun, läpinäkyvyyden ja hyvän asiakastyytyväisyyden. Tätä tuetaan myös CRM- ja markkinointijärjestelmien hyvällä integroinnilla”, kilpailun tuomari Timo Kaski kuvailee voittajaorganisaatiota.