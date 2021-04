Suomen parhaat työpaikat julki – 10 asiaa, jotka saavat työntekijät viihtymään

Jaa

Great Place to Work on selvittänyt jälleen Suomen parhaat työpaikat. Työnhakija löytää nyt yhdeltä sivustolta palkittujen työnantajien avoimet tehtävät. Kilpailussa sijoittuneen Duunitorin työntekijät kertovat, mitkä asiat tekevät työpaikasta hyvän.

Great Place to Workin (GPTW) vuosittainen Suomen parhaiden työpaikkojen lista julkistettiin keskiviikkona 28. huhtikuuta.

Suomen parhaaksi työpaikaksi valittiin suurten yritysten sarjassa finanssiyhtiö Mandatum Life, keskisuurten yritysten sarjassa verkkomaksupalvelu Paytrail, pienten yritysten sarjassa vanhusseurapalvelu Seurana ja uudessa miniyritysten sarjassa hyvinvointipalveluja tarjoava Auntie Solutions.

Great Place to Work tutkii työntekijäkokemusta. Heidän määritelmänsä mukaan hyvä työpaikka on sellainen, jossa työntekijät luottavat organisaationsa johtoon, ovat ylpeitä työstään ja nauttivat työkavereidensa kanssa työskentelystä.

Suomen parhaiden työpaikkojen lista perustuu GPTW-henkilöstötutkimusten avulla kerättyyn tietoon. Listalle voi päästä, mikäli organisaatio on Great Place to Work -sertifioitu listaa edeltävän vuoden aikana. Vastaava tutkimus tehdään lähes 60 maassa ympäri maailmaa.

Työnhakija löytää parhaat työpaikat yhdestä paikasta

Työkulttuurista kiinnostuneen työnhakijan on helppo löytää kaikki Great Place to Work -sertifioitujen ja palkittujen työnantajien avoimet työpaikat, sillä työnhakupalvelu Duunitori on koonnut kaikki Suomen parhaiden työpaikkojen avoimet työpaikkailmoitukset yhdelle sivustolle.

GPTW-logo näkyy myös sertfioinnin ansainneiden työnantajien työpaikkailmoituksissa.

”Tällaiset sertifioinnit ja palkinnot ovat yksi tapa kertoa osaajille, millainen kulttuuri organisaatiossa vallitsee. Mikäli työnantaja haluaa houkutella parhaita osaajia, on oltava valmis kertomaan työkulttuurista ja siitä, miten eroaa kilpailijoista. Jos työntekijäkokemus on kohdallaan, siitä kannattaa ehdottomasti viestiä myös työpaikan ulkopuolelle”, sanoo Duunitorin työnantajakuvakonsultti Lauri Vaisto.

Mikä tekee hyvän työpaikan?

Duunitori sijoittui kyselyssä Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon kolmatta kertaa peräkkäin. Suomen kahdeksanneksi parhaaksi keskisuureksi työpaikaksi valitun organisaation työntekijät listasivat kymmenen syytä, joiden ansiosta he viihtyvät työssään. Lue lista perusteluineen täältä »

Mahdollisuus kasvaa ja kehittyä Sisäisen valmennuksen ohjelma Yhteiset aktiviteetit ja ammattilaisten vetämät treenit Tärkeät työkaverit Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri Itseohjautuva organisaatiomalli Vapaus vaikuttaa omaan työhön Vastuuta kokemusvuosiin katsomatta Paras idea voittaa -käytäntö Ylpeys siitä, mitä saadaan aikaan