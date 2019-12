Suomen planeetta on Hiisi! Sadat tuhannet osallistuivat kansainväliseen nimeämiskampanjaan

Yli 110 maassa järjestettyihin kansallisiin nimikilpailuihin jätti ehdotuksensa eksoplaneetan ja tähden nimestä maailmanlaajuisesti yli 780 000 ihmistä. Suomessa annettiin 2079 nimiehdotusta ja 4232 ääntä.

Kansainvälisen tähtitieteellisen unionin IAU:n NameExoWorlds-kampanjassa annettiin nimi yli 110 eksoplaneetalle ja sen emotähdelle. Nimiparit julkistettiin lehdistötilaisuudessa Pariisissa. Kilpailu juhlisti IAU:n 100-vuotisjuhlavuotta. Kampanjan tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta paikastamme maailmankaikkeudessa ja herätellä ajattelemaan, miten jonkin toisen planeetan sivilisaatio voisi nähdä planeetta Maan.

Hiisi kiertää Hornaa

Suomi nimesi Kolmion tähtikuvion suunnassa sijaitsevan tähden HAT-P-38 ja sitä kiertävän kaasuplaneetan HAT-P-38b. Eksoplaneetan voittajanimi on Hiisi ja sen emotähden nimi Horna. Nimiparia ehdotti Aapo Saranpää. Hiisi on tarkoittanut itämerensuomalaisessa mytologiassa pyhää paikkaa ja on myöhemmin muuntautunut viittaamaan pahansuopaan henkiolentoon. Horna tarkoittaa itämerensuomalaisessa mytologiassa manalaa.

Jos eksoplaneettakunnasta löydetään jatkossa uusia kappaleita, niitä nimetään samalla teemalla eli mystisiin, pyhiin tai jopa pahansuopiin viittaavilla itämerensuomalaisen tai suomalaisen mytologian nimillä.

Muidenkin maiden nimissä mytologiaa ja merkittäviä paikkoja

Irlannin koira-aiheisessa nimiparissa Bran ja Tuiren viitataan irlantilaiseen legendaan The Birth of Bran. Irlannin nimeämä eksoplaneetta sijaitsee Ajokoirat-tähtikuvion suunnassa. Jordanian nimipari Wadirum ja Petra viittaavat muinaisiin kaupunkeihin ja suojeltuihin alueisiin. Burkina Fason nimipari Nakambé ja Mouhoun viittaavat Burkina Fason merkittävien jokien paikallisiin nimiin. Planeettakunta on teemaan sopivasti Virta-tähtikuvion suunnassa.

YK:n kansainvälisen alkuperäiskielten vuoden kunniaksi myös alkuperäiskielten puhujia kannustettiin ehdottamaan nimiä omilla kielillään. Esimerkiksi Argentiinassa eksoplaneettakunta sai alkuperäiskieliset nimet, joita ehdotti Moqoit-yhteisön opettaja ja johtaja. Nimet Naqaya ja Nosaxa tarkoittavat ’veli-perhe-sukulaista’ ja ’kevättä’ (sanatarkasti uutta vuotta). Suomessakin saamenkielinen nimipari Lievla ja Áhcagastin eli ’höyry’ ja ’hehku’ ylsi lopullisessa äänestyksessä kolmannelle sijalle.

Harrastajakin voi havaita nimetyn tähden

Nyt nimetyt eksoplaneetat ovat todennäköisesti suuria kaasuplaneettoja. Ne on löydetty käyttämällä joko niin sanottua ylikulkumenetelmää, jossa planeetta paljastuu kulkiessaan emotähtensä editse, jolloin tähden valo hetkellisesti himmenee, tai säteisnopeusmenetelmää, jossa tähdestä tulevan valon spektriä tutkimalla huomataan, että tähti heilahtelee edestakaisin sitä kiertävän planeetan vaikutuksesta.

Laajasti ympäri maailmaa yleisöä osallistanut projekti sai monet innokkaasti ehdottamaan merkityksellisiä, luovia ja ainutlaatuisia nimiä jokaiselle osanottajamaalle erikseen osoitetulle eksoplaneetalle ja sen emotähdelle. Tähti on näkyvissä kyseisestä maasta ja myös tarpeeksi kirkas havaittavaksi harrastajakaukoputkilla.

Kyseessä on vasta toinen kerta, kun tähtiä ja eksoplaneettoja nimetään yleisökampanjan kautta. Yhteensä nimiehdotuksia kerättiin 360 000 kappaletta yli 110 maasta. Kunkin maan kansalliskomitea kokosi yhteen kärkiehdokkaat, joista yleisö sai äänestää voittajan. Äänestyksiin otti osaa yhteensä 420 000 ihmistä. Projektilla on pysyviä vaikutuksia, sillä eksoplaneettojen ja niiden emotähtien voittajanimiä käytetään jatkossa kohteiden luettelonimien rinnalla - mainiten myös nimeä ehdottanut henkilö, ryhmä tai instituutio