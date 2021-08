Suomen Punainen Risti auttaa tuhoisasta maanjäristyksestä kärsivää Haitia

Jaa

Punaisen Ristin katastrofirahastosta myönnetään 100 000 euroa avustustyöhön Haitiin. Lisäksi Suomen Punainen Risti aikoo lähettää paikan päälle kaksi suomalaista avustustyöntekijää.

Suomalaiset avustustyöntekijät työskentelevät Haitissa tietoliikenneasiantuntijoina yhdessä Itävallan Punaisen Ristin kanssa.

Haitin maanjäristyksen uhriluku on kasvanut valtavasti. Kuolleita on nyt 1 400 ja loukkaantuneita liki 7 000. Maanjäristys vaikuttaa miljoonaan haitilaiseen. Maahan on julistettu kuukauden hätätila.

Haitin Punaisen Ristin noin tuhat vapaaehtoista aloittivat auttamisen heti maanjäristyksen satuttua. Punaisen Ristin kansainvälinen liitto lähetti pian maanjäristyksen jälkeen avustustyöntekijöitä paikan päälle auttamaan ja arvioimaan tuhojen laajuutta. Työtä vaikeuttavat pahasti vaurioitunut infrastruktuuri, maan koronatilanne ja levottomuudet. Lisäksi lähestyvä trooppinen myrsky saattaa vaikeuttaa avustustyötä entisestään. Haitin hallituksen mukaan suurin tarve on erityisesti ensiavulle ja lääkintätarvikkeille.

- Sairaaloita, koteja, kouluja, siltoja ja teitä on tuhoutunut. Ihmisiä on loukkaantunut ja jäänyt kodittomiksi. Terveyspalvelut ovat pahasti ylikuormittuneet ja pääsy niihin on vaikeaa. Tilanne on todella vakava, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Punainen Risti auttaa pelastustöissä, antaa ensiapua ja psykososiaalista tukea ja pyrkii ehkäisemään koronan leviämistä. Punaisen Ristin komitea pyrkii myös yhdistämään katastrofissa erilleen joutuneita perheitä.

Avustustyötä voi tukea lahjoittamalla Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, joka mahdollistaa nopean avun lähettämisen ympäri maailmaa. Katastrofirahastoon kerätään varoja muun muassa syyskuussa järjestettävän Nälkäpäivä-keräyksen avulla. Kiitos, kun autat.

Lisätietoja

Viestinnän asiantuntija Aku Suomalainen, aku.suomalainen@punainenristi.fi, p. 040 664 3226

Kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski, tiina.saarikoski@punainenristi.fi, p. 040 189 4885