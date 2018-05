Suomen Punainen Risti lähettää apua Kenian vaikean tulvatilanteen helpottamiseksi

Suomen Punainen Risti lähettää kaksi liikkuvaa klinikkaa ja kaksi avustustyöntekijää auttamaan Kenian Punaista Ristiä pahentuneessa tulvatilanteessa. Suurin osa Keniasta on kärsinyt poikkeuksellisen runsaista sateista ja tulvivasta Tana-joesta.

Suomen Punaisen Ristin liikkuvien klinikoiden on tarkoitus parantaa terveyspalvelujen saatavuutta Madogon piirikunnassa, joka on yksi pahiten kärsineistä alueista. Lisäksi tuetaan lääkehankintoja. Liikkuvalla klinikalla voidaan auttaa arviolta 50-100 ihmistä päivässä. Tuki katetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta. Kokeneet terveydenhuollon avustustyöntekijät auttavat klinikoita pääsemään työn alkuun.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto julkaisi viime viikolla 4,7 miljoonan Sveitsin frangin (3,9 miljoonaa euroa) hätäapuvetoomuksen Kenian Punaisen Ristin tukemiseksi. Tavoitteena on auttaa 150 000 ihmistä 15 piirikunnan alueella. Ihmiset tarvitsevat kiireisesti perustarvikkeita, suojaa, ruokaa, puhdasta vettä ja käymälöitä sekä terveyspalveluja.

Kenian keskiosissa on satanut poikkeuksellisen runsaasti maaliskuun ja huhtikuun aikana, mikä on aiheuttanut Tana-joen tulvimisen. Tulvien seurauksena yli 260 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja noin 100 ihmisen raportoidaan kuolleen (4.5.2018). Pahiten kärsineitä alueita ovat Tana Riverin, Turkanan, Manderan ja Kilifin piirikunnat.

Runsaiden sateiden ennustetaan jatkuvan ainakin vielä parin kuukauden ajan. Kotien, viljelysmaiden, kotieläinten ja muiden elinkeinojen tuhojen lisäksi tulvavesi on rikkonut alueen teitä, kouluja, terveyskeskuksia ja vesipisteitä.

Vesi- ja saniteettijärjestelmien tuhoutuminen, puhtaan veden puute ja terveyspalveluiden heikko saatavuus lisäävät epidemioiden, kuten ripulitautien ja koleran mahdollisuutta sekä runsaat sateet lisäävät esimerkiksi malarian ja dengue-kuumeen riskiä. Kenian Punainen Risti arvioi tilannetta päivittäin muiden toimijoiden kanssa.

Kenian Punainen Risti on jo

- perustanut väliaikaisia majoituspaikkoja kotinsa menettäneille ihmisille

- tarjonnut ruokaa ja puhdasta vettä ja vedenpuhdistustabletteja

- pyrkinyt rakentamaan käymälöitä

- etsinyt ja evakuoinut ihmisiä

Punaisen Ristin avustustyötä voi tukea lahjoittamalla katastrofirahastoon:

Lähettämällä tekstiviestin SPR numeroon 16499 (15 €/viesti)

Soittamalla numeroon 0600 12220 (20,12 €/puhelu + pvm)

MobilePay:lla numeroon 1001

Lahjoittamalla Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI14 5780 0710 0116 49, käytä viitettä 5186.

Rahankeräyslupa: POL-2015-8798, myönnetty 30.11.2015

Lisätietoja:

Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Andreas von Weissenberg, p. +358 20 701 2035

Kansainvälisen avun suunnittelija, Itä-Afrikka, Marja Olli, p. +358 20 701 2245