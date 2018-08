Suomen Punainen Risti lähettää apua Kongoon ebola-alueelle

Suomen Punainen Risti myöntää katastrofirahastosta 50 000 euroa ebolan torjuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Edellinen ebolaepidemia Kongossa julistettiin päättyneeksi 24.7., mutta uusia tartuntatapauksia löydettiin Pohjois-Kivun maakunnasta elokuun alussa.

Suomen Punainen Risti tukee Kongon Punaisen Ristin ja kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatiota, jolla pyritään pysäyttämään ebolan leviäminen.

Avustusoperaatio Kongossa on haastava, sillä Pohjois-Kivussa on käynnissä aseellinen konflikti. Ihmisten paetessa aseellisia selkkauksia ebolatartuntojen alkuperää on hankalampi jäljittää.

Ebolan leviämistä pyritään ehkäisemään kouluttamalla terveydenhoitohenkilökuntaa taudin varhaisesta havaitsemisesta sekä ebolaan kuolleiden turvallisesta käsittelystä ja hautaamisesta. Suomen Punaisen Ristin lähettämällä avustuksella tuetaan muun muassa kahta sairaalaa ja 15 terveysklinikkaa.

Kesäkuussa avustusoperaatioon lähetettiin myös Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä.

Punaisen Ristin avustustyötä voi tukea lahjoittamalla katastrofirahastoon:

• Lähettämällä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €/viesti)

• Soittamalla numeroon 0600 12220 (20 €/puhelu + pvm)

• Pivolla tai MobilePay:lla numeroon 1001

• Lahjoittamalla Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI14 5780 0710 0116 49, viite 5186.

Toimituksille tiedoksi:

Tiina Saarikoski työskentelee kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liitolla terveydenhuollon neuvonantajana. Hän on tällä hetkellä paikan päällä Kongossa ebolan vastaisissa toimissa.

Tiina Saarikosken haastattelupyynnöt: viestinnän asiantuntija Sanni Myllyaho, Suomen Punainen Risti, 040 581 0346