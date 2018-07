Suomen Punainen Risti lähettää humanitaarista apua Etiopiaan

Suomen Punainen Risti myöntää katastrofirahastostaan 100 000 euroa Etiopian humanitaarisen kriisin auttamiseksi. Kesäkuussa kiihtyneiden sisäisten väkivaltaisuuksien lisäksi etiopialaiset kärsivät Kocheren ja Gedeonin alueilla aliravitsemuksesta ja puhtaan veden puutteesta.

Kesäkuussa kiihtyneet väkivaltaisuudet Länsi-Gujin ja Gedeon alueilla Etiopian eteläosissa ovat ajaneet jo yli 820 000 ihmistä kodeistaan.

Sisäisten konfliktien lisäksi luonnonkatastrofit ovat pahentaneet maan humanitaarista tilannetta. Viimeisen kolmen vuoden aikana Etiopia on kärsinyt kuivuudesta, tulvista ja maanvyöryistä. Noin 7,8 miljoonan ihmisen arvioidaan olevan ruoka-avun tarpeessa.

– Monilla väkivaltaisuuksia paenneilla ihmisillä on tuskin mitään mukanaan, ja he kärsivät huonoista elinoloista. He ovat majoittuneet esimerkiksi täyteen ahdettuihin kouluihin, toimistoihin ja kirkkoihin, ja he joutuvat nukkumaan pelkällä lattialla. Myös vedestä ja saippuasta on pulaa, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtaja Kalle Löövi.

– Humanitaarisen avun tarve on valtava. Aliravitsemustapausten määrän ja tautiepidemioiden pelätään kasvavan varsinkin sadekauden koittaessa, Löövi jatkaa.

Etiopian Punainen Risti ja Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ovat aloittaneet humanitaarisen hätäapuoperaation, jolla pyritään auttamaan 100 000 ihmistä Kocheressa, Gedeonin alueella.

Suomen Punainen Risti auttaa Etiopian sisäisiä pakolaisia yhteistyössä Etiopian Punaisen Ristin kanssa. Väkivaltaisuuksia paenneita ihmisiä autetaan hankkimalla avustustarvikkeita, muun muassa huopia, pressuja, patjoja, vesikanistereita ja saippuaa.

Punaisen Ristin avustustyötä voi tukea lahjoittamalla katastrofirahastoon:

Lähettämällä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €/viesti)

Soittamalla numeroon 0600 12220 (20 €/puhelu + pvm)

MobilePay:lla numeroon 1001

Lahjoittamalla Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI14 5780 0710 0116 49, viite 5186.

Rahankeräyslupa: POL-2015-8798, myönnetty 30.11.2015

Lisätietoja:

Kansainvälisen avun johtaja Kalle Löövi, Suomen Punainen Risti, p. +358 20 701 2025