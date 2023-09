Suomen Punainen Risti lähettää katastrofirahastostaan apua Libyan tulvista kärsivien auttamiseen

Katastrofirahastosta annettava rahallinen apu tukee Libyan Punaisen Puolikuun työtä tulvissa kotinsa menettäneiden auttamiseksi.

– Kokonaisia perheitä on menehtynyt, ja kokonaisia kerrostaloja on huuhtoutunut mereen. Juuri nyt tärkeintä on jatkaa pelastustöitä sekä auttaa tulvasta selvinneitä. Pelastuneet tarvitsevat perusasioita, kuten ruokaa, vettä ja katon pään päälle, sekä yhteyden jäljellä oleviin läheisiinsä, kertoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Punaisen Puolikuun avustustiimit etsivät kadonneita, evakuoivat saarroksiin jääneitä, järjestävät hätämajoitusta, antavat ensiapua loukkaantuneille sekä auttavat hautaamaan menehtyneitä. Tiimit myös antavat henkistä tukea ja saattavat toisistaan eksyneitä perheenjäseniä takaisin yhteen.

Punainen Puolikuu pyrkii saamaan lisää hätäaputiimejä liikkeelle

Luonnonkatastrofi on iskenyt keskelle Libyan sisäistä aseellista konfliktia, ja myös paikalliset auttajat tekevät työtään hyvin vaikeissa olosuhteissa.



– Konfliktin keskellä on erityisen tärkeää, että puolueettomana toimijana Punaisella Puolikuulla on mahdollisuus auttaa eri puolilla maata. Pelkästään avun tarpeen arviointi on vaikeaa tilanteessa, jossa puhelinyhteydet eivät toimi ja tiet ovat poikki. Tulvavesien liikkeelle saamat miinat ja räjähtämättömät ammukset uhkaavat niin apua tarvitsevien kuin auttajienkin turvallisuutta, Saarikoski kertoo.



Libyan Punainen Puolikuu hälytti paikallisosastonsa varautumaan myrskytuhoihin jo ennen Daniel-myrskyn iskeytymistä maan rannikolle, ja hätäaputiimit olivat ensimmäisten joukossa osallistumassa pelastustöihin. Punaisen Puolikuun tavoitteena on saada pian liikkeelle lisää tiimejä tulvien koettelemille alueille.

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston lahjoitustiedot:

Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €)

numeroon (15 €) Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 10900

Puhelimitse numeroon 0600 12220 (20,28 € + pvm/mpm)

(20,28 € + pvm/mpm) Lahjoita verkossa: punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto/

Tili: OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 5186.



Lisätietoja:

Kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski, p. 040 189 4885

Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, p. 040 664 3236