Suomen Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus Tim Sparville

Muun muassa Suomen miesten A-maajoukkueen kapteenina ja lukuisissa seurajoukkueissa edustanut Sparv päätti pelaajauransa viime vuonna. Hän on uransa aikana tullut tunnetuksi rohkeana yhteiskunnallisena keskustelijana. Hän on esimerkiksi toiminut rasismia vastaan Punaisen Ristin rasisminvastaisella viikolla, tukenut Black Lives Matter -liikettä, saanut kansainvälistä arvostusta kiinnittämällä huomiota siirtotyöläisten oloihin sekä tuonut esiin jalkapalloilun tasa-arvokysymyksiä. Hän on myös kannustanut näkyvästi ihmisiä tukemaan Ukrainan pakolaisia.

– Haluamme kiittää Sparvia siitä, että hän on aktiivisesti hyödyntänyt urheilun tuomaa julkisuutta yhteiskunnallisen keskustelun edistämiseen, sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

– Esikuva-asemassaan Sparv on osoittanut johtajuutta myös pelikentän ulkopuolella ja kannustanut seuraajiaan huomaamaan heikommassa asemassa olevat niin lähellä kuin kaukanakin. Samalla Sparv on tuonut suomalaiseen urheiluun uudenlaisen vaikuttamisen tavan, Kumpula toteaa.

Sparv rohkaisee urheilijoita puhumaan itselleen tärkeistä asioista

Tim Sparv kertoo, että tunnustus antaa hänelle lisää energiaa jatkaa vaikuttamistyötään.

– Meillä urheilijoilla on mahtava mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnassa. Yhä enemmän ja enemmän tiedostamme, että meillä on loistava tilaisuus puhua nuoremmille sukupolville ja olla osa yhteiskuntaa. Ilmiö on tullut jenkeistä, mutta se tulee yhä enemmän Eurooppaan ja Pohjoismaihin, Sparv iloitsee.

Hän kannustaa myös muita urheilijoita käyttämään rohkeasti ääntään.

– Pitää löytää aihe, joka on lähellä sydäntä: rasismin vastustaminen, yhdenvertaisuus tai mikä tahansa. Urheilussakin meillä on valtavasti valtaa, mutta emme ole vielä ymmärtäneet sitä. Urheilussa tehdään paljon isoja päätöksiä, joihin meillä urheilijoilla ei ole sananvaltaa. Uskon, että tämä tulee muuttumaan, ja toivottavasti tulevaisuudessa urheilijat ovat päätöksenteossa selvästi isommassa roolissa.

Suomen Punainen Risti myöntää Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen vuosittain erityisen ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, joka on toimillaan edistänyt inhimillisiä teemoja, arvoja ja toimintaa. Inhimillinen kädenojennus on annettu ensimmäisen kerran vuonna 1988.

Lisätietoja:



Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, Suomen Punainen Risti, p. 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi