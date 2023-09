Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmä täyttää 30 vuotta

Psykologien valmiusryhmä työskentelee kriisi- ja onnettomuustilanteissa kansallisten ja paikallisten viranomaisten tukena auttamassa kriisien keskelle joutuneita ihmisiä. Menneen kymmenen vuoden aikana valmiusryhmä on tukenut muun muassa Jämijärven lento-onnettomuuden, Turun joukkopuukotuksen ja Kuopion kouluiskun kokeneita ja heidän läheisiään.

Viime vuosina valmiusryhmä on auttanut myös verkossa. Ihmisiä on tuettu koronatilanteen aiheuttamassa kriisissä ja Vastaamon tietomurron psyykkisiä vaikutuksia on lievennetty psykologien työn avulla.

– Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet erilaisten ja odottamattomien kriisien aikaa. Ajanjaksoon mahtuu muun muassa Turun puukotus eli ensimmäinen terroristisessa tarkoituksessa Suomessa tehty väkivallanteko. Lisäksi korona-aika laittoi ryhmämme uudenlaisen haasteen eteen, koska kaikki kriisityö oli tuolloin tehtävä verkossa, toteaa psykologien valmiusryhmän johtaja Atte Varis.

Psykologinen työ auttaa ihmistä kestämään vakavan kriisin tai onnettomuuden akuutteja vaikutuksia ja edistää myöhempää toipumista. Kriisien ja katastrofien keskellä on siis myös selviytymistä ja toivoa.

– Keskeistä akuutissa kriisityössä on näinäkin vuosina ollut, että tunnistamme avun tarpeessa olevat ihmiset ripeästi. Hyvin kohdennettu ja ajoitettu kriisityö paitsi vaikuttaa välittömästi myös ohjaa jatkohoitoa ja vähentää pidempikestoista oireilua, Varis lisää.

30-vuotista taivalta juhlitaan juhlaseminaarin merkeissä perjantaina 22.9. Helsingin Glo Hotel Artissa. Ohjelmassa puheenvuoronsa pitävät psykologien valmiusryhmän pitkäaikaiset jäsenet, viranomaisen edustaja ja päivän päättää paneelikeskustelu kriisityöstä. Seminaarissa tullaan käsittelemään muun muassa sitä, miten mieli kestää pitkittynyttä kriisiä ja miten psykologien valmiusryhmä perustettiin.

Tervetuloa mukaan!

Sanna Sutela

psykososiaalisen tuen suunnittelija

Ilmoittautumiset: sanna.sutela@punainenristi.fi

Lisätietoja:

Viestinnän asiantuntija Aku Suomalainen, p. 040 581 0346

Psykologien valmiusryhmän johtaja Atte Varis, p. 040 7783 690

Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän 30 v. juhlaseminaari pe 22.9.2023 klo 9.30–16 Juhlapaikka: Glo Hotel Art (Lönnrotinkatu 29, Helsinki).