Suomen Punaisen Ristin Turvallinen mieli -hanke tukee konflikteja paenneiden mielenterveyttä

Kotimaasta pakenemiseen liittyy monia mielenterveyttä kuormittavia asioita, kuten järkyttävät kokemukset lähtömaassa, huoli läheisten tilanteesta, yksinäisyys sekä taloudelliset ja uuteen kulttuuriin sopeutumisen haasteet. Suurin osa selviää kuitenkin kokemastaan esimerkiksi läheisten ihmisten ja sosiaalisen osallisuuden kokemuksen avulla.

Turvallinen mieli -hankkeen tavoitteena on tukea konflikteja paenneita tunnistamaan tekijöitä, jotka edistävät heidän hyvinvointiaan ja resilienssiään. SPR:n vapaaehtoisten järjestämissä ryhmämuotoisissa tilaisuuksissa hyvinvointiin liittyvät teemat tulevat tutuiksi yhteisen tekemisen kautta. Kulttuurisensitiivisten aktiviteettien avulla osallistujat oppivat esimerkiksi tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja tyynnyttämään ylivirittynyttä oloa.

– Konfliktien ollessa vielä käynnissä ihmisillä on yleensä tarve yhteisöllisyyttä vahvistavalle ja stressiä lievittävälle toiminnalle, kertoo hankkeen psykososiaalisen tuen suunnittelija ja pakolaisten mielenterveyttä tutkinut Sofia Sateila Lopes Gabriela.

– On tärkeää, ettemme näe tuettavia ihmisryhmiä ainoastaan avunsaajina, vaan aktiivisina toimijoina, joilla on vahvuuksia itse vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Tämän lisäksi on olennaista, että tukitoimet ottavat huomioon kulttuuriset erityispiirteet.

”Yhteisön rakentaminen on tärkeää”

Suomen Punaisen Ristin Turunmaan piirissä ukrainalaisille suunnattua hyvinvointitoimintaa vetänyt Yevheniia Vorobiova tietää, miten konflikteja paenneita autetaan parhaiten. Ukrainasta kotoisin olevan Vorobiovan kehittämän toiminnan oppeja hyödynnetään hankkeessa.

Vorobiova painottaa Sateila Lopes Gabrielan tavoin sitä, ettei Suomeen paenneiden hyvinvointia tue se, jos he jäävät vain passiivisiksi avunsaajiksi. Hankkeen tavoitteena onkin kouluttaa heitä ohjaamaan psykologista ja sosiaalista sopeutumista tukevaa toimintaa toisille konfliktialueilta paenneille.

– Suomalaiset voivat auttaa konflikteja paenneita tulemaan yhteen ja tunnistamaan omat kykynsä, Vorobiova toteaa.

Hankkeen kehitystyön kautta saadaan arvokasta tietoa suoraan kohderyhmältä siitä, miten vapaaehtoistoiminnalla voidaan tukea konflikteja paenneiden mielenterveyttä. Hanke antaa heille mahdollisuuden määrittää itse, mitä hyvinvointi heille tarkoittaa ja mistä se koostuu. Kehitettyjä menetelmiä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää eri kieliryhmien kanssa tehtävässä työssä.

Lisäksi hankkeen puitteissa järjestetään useita kaikille avoimia webinaareja, joiden toivotaan tavoittavan erityisesti sosiaali- ja terveysalan, opetusalan ja monikulttuurisen työn parissa työskenteleviä ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

Hanketta rahoittaa Euroopan komission Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto. Se on osa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton EU4Health –yhteishanketta, jossa psykososiaalisen tuen osaamista jaetaan Ukrainan ja 24:n muun Euroopan maan Punaisten Ristien välillä. Hanke jatkuu kesäkuuhun 2025 saakka.

Lisätiedot:

Sofia Sateila Lopes Gabriela

Psykososiaalisen tuen suunnittelija, Turvallinen mieli -hanke

040 640 2050

Katariina Väisänen

Projektikoordinaattori, Turvallinen mieli -hanke

040 652 9695