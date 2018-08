Suomen sata lupaavinta kasvuyritystä on valittu

Jaa

Kasvu Open on valinnut 100 Suomen lupaavinta kasvuyritystä vuodelle 2018. Yritykset on karsittu yhteensä yli 800 Kasvu Openin saamasta hakemuksesta. Sadan lupaavimman yrityksen joukosta valitaan vuoden 2018 Kasvu Open voittaja ja kunniamainittu Start up- ja Start again -sarjoissa lokakuussa.

Kuvituskuvaa Kasvu Openin tapahtumasta. Kuva: Matias Ulfves / Kasvu Open.

Kasvu Openin maksuttomiin Kasvupolku®-ohjelmiin haki tänä vuonna yli 800 yritystä, joista 411 valittiin eri kasvuohjelmiin asiantuntijoiden sparraukseen. Näiden 411 yrityksen joukosta valittiin sata parasta suomalaista kasvuyritystä, jotka etenevät Kasvu Open finaaliin. Järjestyksessä kahdeksas finaali järjestetään osana Kasvu Open Karnevaalia 24.–25.10.2018 Jyväskylän Paviljongissa. Kasvu Open järjestää pk-yrityksille sparraus-tapahtumia, joissa yritykset pääsevät verkostoitumaan ja tapaamaan liike-elämän asiantuntijoita kasvotusten. Sparraukset järjestetään Kasvupolku®-nimisinä kokonaisuuksina, joita pidettiin kaudella 2018 yhteensä 26. Jokaisen Kasvupolun päätteeksi valittiin voittaja ja kunniamainittu, jotka etenevät suoraan finaaliin. Loput finalisteista valitsi Kasvu Openin kumppaneista koostuva valtakunnallinen tuomaristo. Tämän vuonna finalisteja on kaikista maakunnissa lukuunottamatta Ahvenanmaata, Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa. Eniten yrityksiä on mukana Uudeltamaalta, kaikkiaan 31 yritystä. Muiden maakuntien osalta neljän kärki on hyvin tasainen. Pirkanmaalta on mukana 13 yritystä sekä Keski-Suomesta, Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta kaikista 9 yritystä. (Katso tarkempi yrityslistaus liitteestä "Finalistit2018.pdf".) Toimialoista kolmen kärjessä olivat teollisuus (sisältäen mm. elintarvike-, metalli-, sahatavara- sekä elektronisten tuotteiden valmistusta), ohjelmisto- ja ICT-ala sekä biotalous. Kaikkiaan yritysjoukon yhteenlaskettu tämän hetken liikevaihto on noin 140,3 milj. euroa (tieto liikevaihdosta puuttui 18 yritykseltä) ja se työllistää 1200 henkilöä. Pitkään toimineita yrityksiä aiempaa enemmän Pitkään eli yli 3 vuotta toimineet yritykset kilpailevat Kasvu Openissa Start again -sarjassa, ja sitä nuoremmat Startup-sarjassa. Ensimmäistä kertaa 100 finalistin joukosta enemmistö (56) oli pitkään toimineita yrityksiä. Kasvu Open Oy:n toimitusjohtaja Uljas Valkeinen selittää muutosta finalistien valinnassa. —Pk-yritysten kasvuinto ja kasvuun vauhdittaminen on talouden nousun elinehto. Startup-yrityksille on paljon erilaisia kiihdyttämöjä ja kasvupalveluja, mutta pitkään toimineille yrityksille vaihtoehtoja on vähemmän. Kasvu Open tarjoaa yrityksille laajaa asiantuntijaosaamista. Nousevien alojen lisäksi myös perinteisten toimialojen kasvu on tärkeää, Valkeinen kommentoi. Pk-yritysten merkitys Suomen talouden ja tulevaisuuden työpaikkojen kannalta on merkittävä. Nordean asiakasvastuullinen johtaja Mikko Oravainen näkeevuoropuhelun kasvuyritysten kanssa tärkeänä. —Yhteistä monille pienille ja keskisuurille yrityksille on kasvun vaatimien taloudellisten panostusten aliarviointi. Kasvutavoitteeseen pääseminen vaatii usein ulkopuolista rahoitusta ja meidän tehtävä rahoitusalan ammattilaisina on auttaa ratkaisujen löytämisessä sekä vauhdittaa kasvun myönteisiä vaikutuksia pk-yrityksille sekä omistajille, Oravainen kertoo. Kasvupolkujen voittajat ja kunniamainitut, yhteensä 56, pääsivät Kasvu Open -finaaliin automaattisesti. Loput 44 valintaa suoritti valtakunnallinen tuomaristo. Tuomaristoon kuuluivat Saga Forss (Broadius Partners Oy), Titta Mantila (Finnvera Oyj), Torsti Tenhunen (FIBAN), Jaakko Salminen (Grannenfelt Finance Oy), Anssi Lehikoinen (Rocsole Oy), Seppo Sneck (Largo Capital Oy), Juho Risku (Butterfly Ventures Oy). Tärkeimmät kriteerit valinnoille olivat liiketoimintamallin uskottavuus (mm. ansaintalogiikka, asiakassegmentit, fokus), kasvukyky (mm. tiimi, asenne) ja markkinapotentiaali (kotimaassa ja/tai ulkomailla, skaalautuvuus). Kasvu Open finaali käydään kahtena päivänä osana Kasvu Open Karnevaalia. Keskiviikkona 24.10. klo 15:00 kuullaan 100 finalistin pitchaukset neljällä teema-lavalla. Torstaina 25.10. klo 9:15 “Karhunpesässä” valtakunnallisen tuomariston edellisiltana valitsemat top 10 finalistia pääsevät yleisön ja itse tuomariston eteen haastettaviksi. Tämän jälkeen tuomaristo vetäytyy pohtimaan päätöstä, joka julkistetaan klo 15:30, jolloin palkitaan Startup ja Start again -sarjojen voittajat ja jaetaan kunniamaininnat.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuvituskuvaa Kasvu Openin tapahtumasta. Kuva: Matias Ulfves / Kasvu Open. Lataa Kuvassa kaksi Kasvu Openin fasilitaattoria viime keväältä: Oona Ikonen ja Taru Latvala. Lataa

Linkit