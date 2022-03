Suomen seuratuin nettipoliisi Konstaapeli Daniel neuvoo nyt myös kirjassa

Vanhempi konstaapeli Daniel Kalejaiye kertoo nuorille rikoksista ja rangaistuksista Tiktokissa, jossa hänellä on jo liki 150 000 seuraajaa. Nyt hän avaa rikoslakia ymmärrettävästi ja helppotajuisesti myös uudessa kirjassaan. Tiesitkö, että jos punnitset tahallaan irtokarkkia väärin, syyllistyt lievään petokseen tai että somessa moni syyllistyy tietämättään kunnianloukkaukseen? Tiesitkö, että pelkkä rikokseen yllyttäminen on rangaistavaa? Entä miten tehdään rikosilmoitus, ja mitä sen jälkeen tapahtuu?

Konstaapeli Daniel tässä, moro! -kirja syntyi, koska Kalejaiye uskoo, että tieto on avainasemassa hölmöilyjen välttämisessä ja omien oikeuksien puolustamisessa. Kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta.

”Olen lukemattomat kerrat päätynyt keskustelemaan nuoren kanssa, miksi hänen tekemänsä asia on väärin ja millä tavalla se on rikos. Monen rikosnimikkeen tunnusmerkistö voi täyttyä huomaamatta, minkä vuoksi moni nuori loukkaa toista tahattomasti. Nuoren on syytä tietää mitä tehdä silloin, kun epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi ja mikä parempi, tietää milloin on joutunut rikoksen uhriksi. Tämän kirjan avulla lukija saa mahdollisuuden tutustua rikoslakiin tavalla, jollaista ei ole ollut tarjolla koskaan aikaisemmin”, Kalejaiye sanoo.

Konstaapeli Daniel tässä, moro! -kirjassa on esimerkkitarinoita nuorille tutuista ympyröistä: kaveriporukoiden päähänpistoja, bileillan kämmejä, suhdekriisejä. Kalejaiye kertoo kirjassa myös ajatuksiaan ja kokemuksiaan muun muassa nettikäyttäytymisestä, mopon virittämisestä, groomingista, rasismista ja onnettomuuspaikalla kuvaamisesta.

Uutuuskirja sopii kaikille ​tiedonhaluisille ikään katsomatta: sille, joka haluaa ajattelun aihetta, ja sille, joka on jo ehtinyt hölmöillä, tai sille, joka haaveilee työstä poliisina tai lain parissa.

Daniel Kalejaiye on Itä-Suomen poliisilaitoksen nettipoliisi ja osa Kuopion Ankkuri-ryhmää. Konstaapeli Danielista on muodostunut lyhyessä ajassa sosiaalisen median ilmiö ja Suomen seuratuin nettipoliisi. Työssään Daniel keskittyy rikosten ennaltaestämiseen ja työntekoon nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Vapaa-ajalla hänet löytää kuntosalilta levytanko kourassaan, tien päältä moottoripyörän kaasukahva kädessään tai kotoa pullataikina hyppysissään.

Daniel Kalejaiye: Konstaapeli Daniel tässä, moro!

Lasten Keskus 2022

ISBN 978-952-354-541-0

177 s. | Kl N 30