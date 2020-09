Suomen SOTE-kentälle syntyy uusi valtakunnallisesti toimiva yhtiö – Taustalla kaksi yli satavuotiasta oululaista arvoyhteisöä

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. ja Nuorten Ystävät Oy yhdistävät voimansa ja perustavat uuden yhtiön. Uusi yhtiö, NY-ODL Oy, on jatkossa yksi Suomen suurimmista kotimaisesti omistetuista sosiaalialan yrityksistä, jonka liikevaihto tulee olemaan yli 50 m€ ja henkilöstömäärä lähes 800. Osapuolten yhteisesti omistamaan yhtiöön tulevat ODL Hoivapalvelut Oy, ODL Ylitornion Vesperkoti Oy, Oulun Koivula Oy ja Nuorten Ystävät -palvelut Oy.

Yhdistymisen ulkopuolelle jäävät ODL Säätiö sekä Nuorten Ystävät Ry, jotka jatkavat toimintaansa ennallaan.

- ODL:llä ja Nuorten Ystävillä on yhteiset juuret ja yhteinen arvopohja. Olemme tahoillamme tehneet työtä yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevien hyväksi. Kumpikin yhtiö on vahvistunut ja kasvanut. Nyt on aika yhdistää voimamme, kertoo ODL:n hallituksen puheenjohtaja Matti Pörhö.

- Emme aio luopua arvopohjastamme tai toimintamallistamme, jossa voitto käytetään hyvän tekemiseen. Uskomme, että juuri nämä meitä yhdistävät seikat ovat vahvuutemme ja erottavat meidät monista muista alan toimijoista. Tätä työtä olemme tehneet jo vuosisadan, ja aiomme jatkaa seuraavatkin 100 vuotta, toteaa Nuorten Ystävät Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Lukkariniemi.

Uuden yhtiön palveluliiketoiminta kattaa jatkossa koko Suomen. Palveluvalikoimaan kuuluvat laajat sosiaalialan palvelut ja yhdistymisen myötä uusi yhtiö pystyy tarjoamaan aiempaa laajemmat palvelukokonaisuudet asiakkailleen. Syksyn 2020 ajan olemassa olevat yhtiöt jatkavat toimintaansa ennallaan.

Vuonna 1896 perustettu Oulun Diakonissalaitos käyttää osaamistaan ja varallisuuttaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja auttamiseen. Säätiön omistamat liiketoimintayhtiöt tarjoavat asumis- ja tukipalveluja ikääntyneille, vammaisille, lapsille, nuorille ja perheille.

Nuorten Ystävät ry on kansalaisjärjestö, jolla on yli sadan vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Nuorten Ystävät -palvelut Oy tuottaa valtakunnallisesti lastensuojelun, erityisryhmien asumisen, sosiaalisen kuntoutuksen ja työelämän palveluita.