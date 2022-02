Suomen suurimmat kaupungit tukevat Ukrainaa humanitaarisella avulla

Kaupunkien avustukset tullaan antamaan joko raha-apuna tai humanitaarisena materiaaliapuna yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kautta.

”Sota Ukrainassa on aiheuttanut humanitaarisen hätätilan ja apu sodan keskellä oleville on nyt tärkeää. Kaupungit haluavat osoittaa tukensa ukrainalaisille tässä erittäin surullisessa ja järkyttävässä tilanteessa”, edellä mainittujen kaupunkien pormestarit ja kaupunginjohtajat toteavat.

Kaupungit kannustavat myös muita Suomen kuntia vastaavaan yhteistyöhön ja avustamiseen.

Ukrainan valtio on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan torstaina 24.2.2022 ja Ukraina on esittänyt kansainvälisen vetoomuksen maan ja sen kansalaisten kiireellisestä tukemisesta. Monet toimijat, mukaan lukien Suomen valtio, ovat jo tehneet tukipäätöksiä Ukrainan auttamiseksi. Myös Ukrainan suurlähetystö on lähestynyt eräitä Suomen kaupunkeja avunpyynnöllä Ukrainan valtioon ja sen väestöön kohdistuneiden sotilastoimien aiheuttamien vahinkojen ja menetysten lieventämiseksi.



