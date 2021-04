Suomen suurin burgeriterassi tuo hampurilaismestarit ja jalkapallon EM-kisat Rautatientorille

Pyöräilyn kansainvälinen suurtapahtuma Saimaalle 17.2.2021 09:40:25 EET | Tiedote

Imatralta heinäkuussa starttaava Saimaa Cycle Tour tähtää yhdeksi maailman arvostetuimmista pyöräilytapahtumista. Ensi kesänä ensimmäistä kertaa järjestettävään pyöräilyyn on ilmoittautunut jo yli 1000 osallistujaa ennen kuin tapahtuman koti- ja kansainvälinen markkinointi on edes alkanut. Yöttömän yön, maailman kauneimpien järvimaisemien, tasaisen maaston ja Suomen turvallisen maineen avulla Saimaa Cycle Tour on tarkoitus kasvattaa Ruotsissa vuosittain ajettavan Vätternrundan kaltaiseksi pyöräilyn suurtapahtumaksi.